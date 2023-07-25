إنجاز جديد.. زياد السيسي يحقق برونزية بطولة العالم لـ السلاح

حقق زياد السيسي برونزية بطولة العالم للسلاح (سلاح السابر) المقامة في إيطاليا.

وضمن السيسي الحصول على ميدالية تاريخية لمصر بعدما فاز على ميشيل جالو بطل إيطاليا في ربع النهائي باللمسة الذهبية والوصول لنصف النهائي.

وبدأ زياد مشواره في دور الـ 64 بالتفوق على الأيسلندي أندري ماتيف بنتيجة 15-7، ثم تفوق على الروماني ماتي شيدو بنتيجة 15-11.

وفي دور الـ 16 فاز على المجري ماتاس ديشي بنتيجة 15-13.

وخسر زياد من الجورجي ساندرو بازادي المصنف الأول في العالم بنتيجة 15-14 في نصف النهائي مكتفيا بالميدالية.

وسبق أن حصد زياد السيسي برونزية بطولة العالم في سلاح السيف في الجزائر في نوفمبر 2022، وكتب حينها على حسابه "هي أول ميدالية في تاريخ سلاح السيف".

وخسر زيادة السيسي في بطولة العالم بالجزائر من الجورجي بازادي، وهو أيضا الذي ودع أمامه في أولمبياد طوكيو 2020 في دور الـ 16.

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وتضم قائمة منتخب مصر للرجال كل من زياد السيسي ومحمد عامر وأدهم معتز ومدحت معتز.

ويقود فريق سلاح السيف الفرنسي فينسين وجمال عبد اللطيف.

ويرأس بعثة منتخب مصر كل من: طارق الحسيني نائب أول رئيس الاتحاد المصري للسلاح وميرفت حسنين عضو مجلس إدارة الاتحاد، كما يرافق البعثة كل من: أيمن غنيم مدير إداري المنتخب ومحمد الجمال أخصائي الاحمال ومحمد الششتاوي طبيب الفريق واسلام سعيد مندوب البنك الأهلي.

ويشهد منافسات البطولة عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح بصفته نائب الاتحاد الدولي.