الأهلي يُغرم الشحات نصف مليون جنيه.. ويطالب بتطوير منظومة التحكيم

الثلاثاء، 25 يوليه 2023 - 19:38

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

حسين الشحات يسجل أمام الزمالك

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تغريم حسين الشحات لاعب الفريق نصف مليون جنيه، على خلفية أحداث مباراة الفريق أمام بيراميدز.

وتأتي الغرامة بعد المشادة التي نشبت بينه وبين محمد الشيبي لاعب بيراميدز عقب مباراة الفريقين.

كما ناشد مجلس إدارة الأهلي الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية بالعمل على تطوير منظومة التحكيم حسب بيانه.

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وجاء بيان الأهلي كالتالي:

"عقد محمود الخطيب، رئيس النادي والمشرف العام على الكرة، اجتماعًا ظهر اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، وبحضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة.. ناقش رئيس النادي خلال الاجتماع ما جاء في التقرير المقدم من مدير الكرة بخصوص الأحداث المرفوضة شكلًا وموضوعًا التي جرت بملعب الدفاع الجوي عقب مباراة أمس الأول".

"ورغم أن النادي حقق ما تتمناه جماهيره هذا الموسم على صعيد البطولات التي شارك فيها، وقدم موسمًا متميزًا، لكن هذا لن يكون مبررًا للسماح بأن يخرج أي من عناصر المنظومة عن الضوابط الثابتة.. لـــذا تقرر تغريم حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم نصف مليون جنيه، بعد الأخذ في الحسبان اعتراف اللاعب بالخطأ والاعتذار عما بدر منه".

"وتناشد لجنة التخطيط الاتحاد المصري لكرة القدم ولجانه المختلفة، وكذا رابطة الأندية المحترفة ضرورة مضاعفة الجهد والعمل على إرساء العدالة وتنفيذ ما تقضي به اللوائح الرياضية وفق معايير واحدة وواضحة في الجوانب الإدارية والتنظيمية والانضباطية والمالية مع كافة الأندية على حد سواء، وأن تكون هناك خطوات فاعلة لتطوير ودعم منظومة التحكيم قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، وتحقيق أعلى درجات الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وحكام الفيديو المساعدين في تقليص الأخطاء التي تثير الجدل، خاصة أنه لا يزال البعض من الحكام لا يتعاملون بحزم مع اللاعبين الذين يرتكبون الأخطاء، ويثيرون الأزمات، ولقد سبق وأن طالب النادي الأهلي كثيرًا بالاهتمام بمنظومة التحكيم في مكاتبات عديدة سابقة، ولا يزال يتطلع للاستجابة حرصًا على مبدأ تكافؤ الفرص والمصلحة العامة للكرة المصرية".

وحرص حسين الشحات على الذهاب إلى محمد الشيبي عقب المباراة للاعتذار له ومصافحته في حضور هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز.

وفاز بيراميدز على الأهلي بثلاثية دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة 24 للدوري المصري.

وتعد هذه الهزيمة هي الأولى للأهلي بشكل عام في مختلف البطولات المحلية هذا الموسم رفقة مدربه السويسري مارسيل كولر.

بيراميدز رفع رصيده إلى النقطة 73 في المركز الثاني، ويظل الأهلي بطل الدوري في الصدارة برصيد 82 نقطة.

ثلاثية بيراميدز سجلها محمد عبد المنعم مدافع الأهلي بالخطأ في مرماه، وفخري لاكاي ومصطفى فتحي.

وفقد الأهلي فرصة إنهاء الدوري دون هزيمة بعدما تلقى الخسارة على يد بيراميدز.

حسين الشحات الأهلي
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