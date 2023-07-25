بيدرو مستمر مع لاتسيو لموسم إضافي

أعلن نادي لاتسيو الإيطالي تمديد تعاقد بيدرو لمدة موسم إضافي لينتهي التعاقد في صيف 2024.

بيدرو النادي : لاتسيو لاتسيو

وانضم الإسباني بيدرو قادما من روما في صيف 2021 بعدما قضى موسم واحد مع القطب الآخر من العاصمة.

وشارك بيدرو بقميص لاتسيو في 87 مباراة سجل 17 هدفا وصنع 11 لكن دون أن يتوج بأي لقب.

وقال بيدرو في المؤتمر الصحفي لتجديد تعاقده: "خلال عامين نضجت كثيرا، خاصة من الناحية الذهنية، نتطور بشكل تدريجي ولابد أن نواصل".

وأضاف "التأهل لدوري الأبطال مكافأة لعمل المجموعة العام الماضي، حاولنا تقديم أفضل ما لدينا، وسأحاول مساعدة الفريق بما لدي من خبرات".

وتابع "كرة القدم تتغير، في بعض الأحيان يكون من الصعب قول لا، لكنني أضع لاتسيو في المقدمة بسبب الخبرات التي اكتسبتها خلال عامين، ونعمل في نفس الاتجاه".

وعن إمكانية التتويج بلقب الدوري الإيطالي قال: "الموسم الماضي قلت لا يوجد مستحيل، علينا أن نلعب بشكل جماعي لنتطور، ويجب أن يكون لدينا هذا الحلم".

وأتم "أود إنهاء مسيرته بقميص لاتسيو، النادي لديه نفس القيم التي اتبعها، القيم التي ميزت مسيرتي".

وبدأ بيدرو مسيرته مع برشلونة وقضى 7 مواسم بقميص برشلونة بعد التدرج من الفريق الثالث لبرشلونة وحتى الثاني، وحقق 21 لقبا.

وفي 2015 انضم لصفوف تشيلسي مقابل 27 مليون يورو وقضى 5 مواسم بقميص البلوز وحقق خلالها 3 ألقاب.

ثم انضم بعد نهاية تعاقده لـ روما ومنه انتقل إلى لاتسيو.

بقميص منتخب إسبانيا توج بلقبي كأس العالم 2010 ويورو 2012.