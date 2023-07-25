البطولة العربية - أوسوريو يضم اسما جديدا لقائمة الزمالك

ضم خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك لاعبا جديدا لقائمة الفريق المشاركة في البطولة العربية للأندية.

وقرر أوسوريو ضم محمد صلاح زكي مهاجم فريق الشباب بنادي الزمالك لقائمة الفريق في البطولة العربية بعد الانتهاء من استخراج تصريح السفر الخاص به.

ومن المقرر أن يصل محمد صلاح زكي إلى السعودية غدا الأربعاء للانضمام إلى الفريق قبل خوض مواجهة الاتحاد المنستيري.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل.

محمد صلاح زكي

محمد صلاح زكي هومهاجم فريق 2003 من مواليد محافظة الغربية مركز بسيون قرية نجريج.

تاريخ الميلاد: 20 أغسطس 2003.

تم اختياره في اختبارات الزمالك منذ 5 سنوات من قبل أحمد عبد الرؤوف وعصام عبده وتم تصعيده للفريق الأول للمرة الأولى لفترة قصيرة في الموسم الماضي بعد انضمامه لفريق الأمل.

ويلعب في مركزي قلب الهجوم والجناح.

وجاءت قائمة الزمالك لخوض البطولة العربية كالتالي:

الحراس: محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم.

الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حاتم سكر – محمد طارق – أحمد فتوح – مصطفى الزناري – أحمد زكي.

الوسط: محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد سيد زيزو – محمد أشرف روقا – يوسف إبراهيم أوباما – سيد عبد الله – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – إبراهيما نداي – نبيل عماد – حمدي علاء – عمرو السيسي – محمد حسام "بيسو".

الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسي – علي ياسر علي - محمد صلاح زكي.

وستبدأ البطولة التي يشارك فيها الزمالك يوم الخميس في 3 مدن هي الطائف، وأبها، والباحة، وتستمر حتى 12 أغسطس.

وتقرر أن يقام حفل افتتاح بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية على إستاد مدينة الأمير سلطان بن فهد في أبها مقر المجموعتين الثانية والرابعة.

كما تقرر إقامة مؤتمر صحفي لكل المدربين، على غرار البطولات العالمية الكبرى، والمسابقات العربية في نسخها الماضية.

وسيكون المؤتمر للمدربين في اليوم السابق ليوم المباراة.