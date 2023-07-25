اتحاد الكرة يقر بأحقية النجوم في 9 ملايين جنيه من بيراميدز بسبب محمود صابر

الثلاثاء، 25 يوليه 2023 - 18:18

كتب : رضا السنباطي

محمود صابر - إنبي

أقرت لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة اليوم الثلاثاء بأحقية نادي النجوم في الحصول من بيراميدز على 9 ملايين جنيه في قضية انتقال محمود صابر.

وأصدرت اللجنة قراراها بأحقية النجوم في الحصول على 9 مليون و680 ألف جنيه.

وكان محمود صابر انضم إلى بيراميدز قادما من النجوم من سنة 2020 لكن الأخير لم يدفع كامل مستحقات ضم اللاعب.

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ودفع بيراميدز 20% فقط من قيمة انتقال اللاعب ليطالب النجوم بباقي مستحقاته المتأخرة.

وخاض اللاعب صاحب الـ21 عاما 41 مباراة مع بيراميدز سجل خلالهم ستة أهداف وصنع 10 آخرين.

ومع المنتخب الأولمبي خاض خمس مباريات سجل خلالهم هدفين وحصل معه على فضية كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة في المغرب.

وكان منتخب مصر الأولمبي ضمن تأهله إلى أولمبياد باريس 2024.

محمود صابر النجوم بيراميدز
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