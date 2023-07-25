مصدر من الاتحاد العربي يكشف لـ في الجول موقف قيد صفقات النصر في البطولة العربية

كشف مصدر من الاتحاد العربي لكرة القدم موقف الصفقات الجديدة لنادي النصر السعودي من المشاركة في البطولة العربية.

ويستعد النصر للمشاركة في دور مجموعات البطولة العربية والتي سيلعب فيها بالمجموعة الثالثة بجانب الزمالك والشباب واتحاد المنستيري.

وقال مصدر من الاتحاد العربي لـFilGoal.com : "سيتم قيد صفقات النصر الجديدة بشكل طبيعي في البطولة العربية، ولكن لن يُسمح لهم بالمشاركة في المباريات إلا بعد حل أزمة القيد واعتماد قائمته من الاتحاد السعودي لكرة القدم".

وتعاقد النصر مع الثلاثي، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والبرتغالي أليكس تيليس والإيفواري سيكو فوفانا لكنه لن يستطيع الاستفادة بهم في البطولة العربية قبل قيدهم في قائمته المحلية وحل أزمة منعه من القيد.

وتنطلق البطولة يوم 27 يوليو الجاري.

وسيبدأ النصر البطولة بمواجهة مواطنه الشباب يوم 28 يوليو، فبما يلعب الزمالك أمام الاتحاد المنستيري في اليوم ذاته.

المنع من القيد

جريدة الرياضية السعودية ذكرت في وقت سابق أن الاتحاد الدولي لكرة القدم طالب نظيره السعودي بمنع نادي النصر من تسجيل أي لاعب محلي.

وجاء ذلك بسبب عدم تنفيذه قرار غرفة فض المنازعات الدولية بشأن مستحقات نادي ليستر سيتي الإنجليزي على خلفية شراء عقد المهاجم النيجيري أحمد موسى، وفقًا لرسالة فيفا.

وعوقب النصر بسبب عدم سداد نحو مليوني ريال، تمثل شرطا إضافيا، وضعته إدارة النادي الإنجليزي، بواقع 820 ألفا في حال مشاركة موسى مع النصر في أكثر من 40 مباراة، ومليون إذا حصل الفريق على المركز الأول أو الثاني في الدوري، إلى جانب مبالغ متفرِّقة عن كل مواجهة إضافية، يلعبها النيجيري في البطولات الأخرى.

وأوضح التقرير أن النصر سيدفع المبلغ لإدارة ليستر سيتي، ثم ترفع العقوبة فور السداد خلال الأسبوعين المقبلين.

ومُنع النصر من تسجيل اللاعبين الأجانب بعد صدور قرار من محكمة التحكيم الدولية "كاس" في مارس الماضي، بتأييد قرار فيفا ضد النادي.

كما صار ملزما بدفع 8 ملايين يورو، إضافة إلى غرامات التأخير نظير إلغاء عقد مدربه السابق روي فيتوريا - مدرب منتخب مصر الحالي - قبل نحو عامين.