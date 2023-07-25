حارس بايرن ينضم إلى شتوتجارت

أعلن نادي شتوتجارت يوم الثلاثاء ضم ألكسندر نوبل حارس بايرن ميونيخ لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأفاد النادي في بيان: "اتفق نادي شتوتجارت مع بايرن ميونيخ على استعارة نوبل لمدة موسم".

حارس المرمى البالغ من العمر 26 عامًا لعب الموسمين الماضيين في صفوف موناكو على سبيل الإعارة.

يذكر أن نوبل رفض قطع الإعارة والعودة إلى صفوف بايرن في فترة الانتقالات الشتوية بعد إصابة مانويل نوير التي أبعدته لنهاية الموسم.

وقال يان كريستيان دريسن مدير بايرن في تصريحات لموقع ناديه: "اكتسب ألكسندر نوبل خبرات جيدة خلال الموسمين اللذين قضاهما في موناكو. وبسبب هذه التجربة الجيدة، قررنا إعارته لموسم آخر".

وأضاف "سيتيح شتوتجارت لنوبل الفرصة في تطوير نفسه من خلال اللعب باستمرار".

إلى ذلك، فمن المرجح ألا يشارك مانويل نوير قائد بايرن ميونيخ في الجولات الأولى للدوري الألماني الموسم المقبل بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة.

نوير يغيب منذ منتصف الموسم الماضي بسبب تعرضه لكسر في الساق عقب ختام مشاركته في كأس العالم 2022.

ولم يشارك نوير في جولة الفريق الآسيوية استعدادا للموسم الجديد والتي بدأت من يوم الاثنين إلى 3 أغسطس المقبل.

وفضل الجهاز الفني لبايرن بقاء نوير في مقر تدريبات بايرن للتدرب فرديا وعدم السفر في الجولة الآسيوية.

ويخطط الجهاز الطبي لبايرن لدخول نوير بالتدريج إلى التدريبات، قبل العودة للمباريات.

ويبدأ بايرن مشواره في الدوري الألماني بملاقاة فيردر بريمن يوم 18 أغسطس المقبل.

يذكر أن بايرن ضم يان سومر حارس بروسيا مونشنجلادباخ خلال فترة الانتقالات الشتوية كبديل لنوير المصاب.

وكان نوير يعاني من إصابة في بداية الموسم الماضي وكانت مشاركته في كأس العالم 2022 مع منتخب ألمانيا محل شك.

ولكنه شارك في وداع ألمانيا للمونديال من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي.

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