منافس الزمالك - بمشاركة رونالدو.. النصر يتعادل مع باريس سان جيرمان

الثلاثاء، 25 يوليه 2023 - 16:03

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر ضد باريس سان جيرمان

تعادل النصر مع باريس سان جيرمان بدون أهداف في مباراة ودية أقيمت على ملعب أوساكا في اليابان استعدادا لبداية الموسم الجديد 2023/2024.

المباراة شهدت مشاركة كريستيانو رونالدو بشكل أساسي في هجوم النصر وأمام سيكو فوفانا ومارسيلو برزوفيتش الوافدان الجديدان للفريق.

وغاب كيليان مبابي عن باريس سان جيرمان بسبب استبعاد الفريق له على أثر رفضه لتمديد تعاقده.

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الشوط الأول شهد سيطرة باريس سان جيرمان على معظم فتراته بدون فرص خطيرة.

وحاول النصر التسجيل في أكثر من فرصة عن طريق كريستيانو رونالدو الذي كاد أن يسجل بركلة خلفية مزدوجة رائعة مرت بجوار المرمى.

وفي الشوط الثاني أجرى النصر أكثر من تبديل كان أبرزهم بدخول الوافد الجديد الآخر أليكس تيليس.

وشارك إيثان مبابي الشقيق الأصغر لكيليان في الشوط الثاني كبديل ضمن صفوف باريس سان جيرمان.

ويستعد النصر للمشاركة في البطولة العربية للأندية والتي ستبدأ يوم 28 يوليو المقبل.

ويقع النصر في المجموعة الثالثة بجوار الزمالك والشباب والاتحاد المنستيري.

ويلعب النصر مباراته الأولى ضد الشباب يوم 28، بينما يلتقي مع الزمالك في المباراة الأخيرة.

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