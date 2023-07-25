دغموم يطلب من المصري إجراء جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا

طلب عبد الرحيم دغموم لاعب المصري من إدارة ناديه إجراء جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا بعدما تعرض لإصابة خلال مباراة سيراميكا كليوباترا.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب الجزائري يرغب في إجراء جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا وتواصل مع كامل أبو علي رئيس المصري ليطلب منه ذلك.

وأبلغ كامل أبو علي اللاعب أنه في حالة إتمام إستخراج تأشيرة دخول ألمانيا سيوافق له على السفر إلى الخارج لإجراء الجراحة.

وكان من المفترض أن يخضع اللاعب لجراحة الرباط الصليبي في أحد مستشفيات القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

دغموم تعرض للإصابة في نهائي كأس الرابطة المصرية ضد سيراميكا كليوباترا والذي خسره الفريق البورسعيدي برباعية مقابل هدف.

وانضم عبد الرحيم دغموم البالغ من العمر 24 عاما لصفوف المصري بداية الموسم الماضي قادما من وفاق سطيف الجزائري.

ولعب مع المصري 25 مباراة في الدوري سجل خلالها هدفين وصنع هدف.

ويلعب المصري آخر مباراة له في الموسم ضد الأهلي غدا الأربعاء المقبل.