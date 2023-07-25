ذا أثليتك: ليس بسبب الكلب.. صفقة انتقال فابينو إلى اتحاد جدة مهددة بالفشل

الثلاثاء، 25 يوليه 2023 - 15:39

كتب : FilGoal

فابينيو

أفادت شبكة ذا أثليتك أن صفقة انتقال البرازيلي فابينيو من ليفربول إلى اتحاد جدة مهددة بالفشل، وليس بسبب كلبه كما أشيع.

قبل أيام، زعمت تقارير أن الصفقة قد تفشل بسبب لا علاقة له بكرة القدم وهو أحد كلاب الدولي البرازيلي (التفاصيل).

وذكرت الشبكة في تقريرها يوم الثلاثاء أن المفاوضات جارية بين جميع الأطراف ولكن هناك تأخير في إتمام الصفقة.

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وأوضح التقرير أن فابينيو سيعود إلى تدريبات ليفربول يوم الأربعاء ما لم يحدث أي جديد قبل ذلك.

وكانت تقارير قد أوضحت أن اتحاد جدة اتفق مع ليفربول على ضم اللاعب البرازيلي مقابل 40 مليون يورو.

فيما كشف ديف أوكوب الصحفي الإنجليزي المتخصص في أخبار ليفربول عن إمكانية فشل صفقة انتقال فابينيو إلى اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ديف شدد على أن كلب فابينيو يهدد الصفقة بالفشل التام.

ويمتلك فابينيو كلب من نوع "بيت بول" وهي نوعية كلاب ممنوع دخولها للمملكة العربية السعودية بشكل تام لشراستها.

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ويأمل فابينيو في حل الأزمة من أجل الذهاب برفقة كلبه إلى السعودية والانتقال للاتحاد.

الاتحاد بطل الدوري السعودي كان قد تعاقد بالفعل مع نجولو كانتي وكريم بنزيمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي حالة انضمام فابينيو فقد يؤثر ذلك على مصير طارق حامد مع الفريق بسبب وجود اللاعب البرازيلي وكانتي في نفس مركزه.

ليفربول اتحاد جدة فابينيو
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