رئيس بايرن: انضمام هاري كين لنا سيرفع شأن الدوري الألماني ككل

يأمل هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ أن ينجح فريقه في التعاقد مع هاري كين مهاجم توتنام هذا الصيف، ويشعر بأن انضمامه للبافاري سيرفع شأن الدوري الألماني.

ويواصل بايرن ميونيخ محاولاته لحسم صفقة التعاقد مع كين، حسب تقارير عديدة.

وقال هاينر في تصريحات نشرتها جريدة كيكر: "أعتقد أن الدوري الألماني لم يعد يضم العديد من النجوم الآن. بايرن يحاول دائما جلب النجوم ليجعل الفريق أفضل والدوري الألماني أفضل".

وأضاف "هاري كين لاعب جذاب للغاية، قائد منتخب إنجلترا وهدافه، انضمامه سيفيدنا بالتأكيد، كما سيرفع شأن الدوري الألماني ككل".

ويمتد عقد كين مع توتنام حتى صيف 2024.

وبحسب صيحفة "بيلد" الألمانية، فإن كريستيان دريسين المدير التنفيذي لـ بايرن ميونيخ التقى بدانييل ليفي رئيس توتنام وتناقشا حول صفقة هاري كين.

وأوضحت الصيحفة ان النادي الألماني قدم عرضين حتى الآن لضم اللاعب حتى الآن ولم يقدم أي عروض جديدة.

العرض الثاني الذي أرسله بايرن بقيمة 80 مليون يورو كمبلغ اساسي، بالإضافة إلى متغيرات لم يتم الكشف عنها.