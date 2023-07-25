بأمر المحكمة.. عودة أوساسونا للمشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي

وافقت محكمة التحكيم الدولية على الطعن الذي تقدم به نادي أوساسونا ضد استبعاده من المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي بالموسم المقبل.

استبعاد أوساسونا من المشاركة كان بسبب مخالفات تعود لموسم 2013-14.

وأفاد النادي في بيان يوم الثلاثاء: "سيلعب أوساسونا في دوري المؤتمر لموسم 2023/24 بعدما أقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بأحقيته في المشاركة بالمسابقة الأوروبية".

وأضاف "سيلعب أوساسونا في المسابقة بعد قبول الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية (CAS) عقب النظر إلى الأدلة الجديدة التي قدمها النادي دفاعًا عن موقفه".

وتابع البيان "يويفا تأكد بأن أوساسونا كان ضحية للأحداث التي وقعت منذ ما يقرب من عقد من الزمان".

بحسب صحيفة "آس" الإسبانية فأن القضية تعود لتلاعب في نتائج المباريات، وعقدت محاكمة بين يناير وفبراير 2020 واستغرقت شهر ونصف ولم يُعاقب النادي.

وكان أتلتيك بلباو صاحب المركز الثامن بالدوري الإسباني في الموسم الماضي يأمل في معاقبة أوساسونا من أجل أن يشارك في البطولة بدلا منه.

وسيكون أوساسونا حاضرا يوم 7 أغسطس المقبل في قرعة تصفيات دوري المؤتمر.

ماذا حدث؟

اُتهم النادي في موسم 2012-13 و2013-14 بالتلاعب في نتائج 3 مباريات وحصول طرف ثالث على مكافآت فوز.

وسبق أن قال إنجيل لويس فيزكاي مسؤول سابق في النادي: "دفعنا 150 ألف يورو لبلد الوليد كمكافأة للفوز على ديبورتيفو لاكورونيا، ومثلها أيضا لـ ريال بيتيس للفوز على سيلتا فيجو وهما منافسا الفريق على مراكز الهبوط في موسم 2012-2013".

وادعى أيضا دفع النادي 400 ألف يورو لخيتافي للخسارة من فريقه لكن لم يُثبت إذا كان النادي دفع المبلغ أم لا.

الفرق الثلاثة فازت بالفعل في لقاءاتها بنتيجة واحدة وهي 1-0.

أوساسونا بقى في الدوري في المركز السادس عشر برصيد 39 نقطة بفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط.

في الموسم التالي عانى أيضا الفريق في صراع الهبوط وادعى فيكازي أنه تلاعب في نتيجة مباراة واحدة فقط حيث دفع 400 ألف يورو لريال بيتيس من أجل الفوز على بلد الوليد في الجولة قبل الأخيرة و250 للخسارة من فريقه في الجولة الأخيرة.

وقيل أيضا أن النادي دفع 250 ألف يورو لإسبانيول للتعادل مع أوساسونا في الجولة قبل الأخيرة.

وهو ما حدث بيتيس فاز على بلد الوليد 4-3 وإسبانيول وأوساسونا تعادلا 1-1.

لكن أوساسونا خسر من بيتيس في الجولة الأخيرة بنتيجة 2-1 وهبط إلى الدرجة الثانية رفقة بلد الوليد وريال بيتيس.

وسبق أن قال ميجيل أرشانكو رئيس النادي السابق إن ناديه لم يشارك في تلاعب بنتيجة المباراة رغم اعترافه بدفع مكافأة لريال بيتيس في الجولة قبل الأخيرة من موسم 2013-14.

وتم الاتفاق على أنهم لن يدفعوا للفرق لإسقاط النقاط عن عمد، لكنهم قد يدفعون مكافآت لتحفيز الأطراف الثالثة على الفوز.

والآن يدفع أوساسونا ثمن قضية تلاعب مر عليها 9 سنوات.

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