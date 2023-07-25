إيلانجا يترك مانشستر يونايتد وينضم لنوتنجهام

أعلن نادي نوتنجهام فورست يوم الثلاثاء ضم أنتوني إيلانجا قادما من مانشستر يونايتد.

وأفاد النادي في بيان: "يسر نوتنجهام فورست أن يعلن عن تعاقده مع المهاجم أنتوني إيلانجا".

وقع اللاعب الدولي السويدي عقدًا لمدة 5 سنوات، حتى صيف عام 2028.

الصفقة هي الثانية لفورست في فترة الانتقالات الصيفية، بعد أن أنهى صفقة أولا آينا يوم السبت.

البالغ من العمر 21 عاما ظهر مع يونايتد في 55 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

قال أنتوني في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا. إنها لحظة فخر، ليس فقط بالنسبة لي، ولكن لعائلتي أيضا".

يذكر أن إيلانجا لعب أول مباراة دولية له مع منتخب السويد في مارس 2022، وخاض 12 مباراة دولية بشكل عام، وسجل 3 أهداف لبلاده.

قبل أن يخوض مباراته الدولية الأولى، أوضح إيلانجا سبب اختياره لتمثيل منتخب السويد بدلا من إنجلترا أو الكاميرون.

وقال إيلانجا في مؤتمر صحفي وقتها: "لقد ولدت في السويد، والسويد تعني لي الكثير".

وأضاف "يعلم الجميع أنه كان بإمكاني تمثيل الكاميرون أو إنجلترا، لكن بالنسبة لي كنت سويديا دائما".

أنتوني هو نجل جوزيف إيلانجا لاعب منتخب الكاميرون السابق، وولد في السويد حين كان يلعب والده في صفوف مالمو.

وكان يمكنه الحصول على الجنسية الإنجليزية واللعب لمنتخب إنجلترا بعدما عاش هناك لمدة 9 سنوات.

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