الترجي يضم جناحا جزائريا

أعلن نادي الترجي التونسي يوم الثلاثاء تعاقده مع الجزائري حسام الدين غشة.

وانضم اللاعب الجزائري إلى الترجي قادما من أنطاليا سبور التركي بعقد يمتد حتى صيف 2025.

وذكر النادي في بيان: "حسام غشة مكشخ.. وقع الدولي الجزائري حسام غشة على عقد يمتد لموسمين".

ويشغل البالغ من العمر 27 عاما مركز الجناح الأيمن.

وسيلتحق غشة ببعثة الفريق في العربية السعودية من أجل المشاركة في كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وأوضحت بعض التقارير التونسية إلى أن الصفقة كلفت الترجي 250 ألف يورو.

إلى ذلك، كشف موقع نسمة سبور التونسي عن تواجد وكيل الجزائري يوسف البلايلي في تونس خلال الفترة الحالية للتفاوض حول إمكانية الرجوع للترجي.

وفقا للموقع فإن البلايلي يريد الحصول على 800 ألف دولار كراتب سنوي للانضمام للترجي فيما يريد الفريق دفع 600 ألف دولار فقط.

ولا تزال المفاوضات مستمرة خلال الفترة الحالية لمحاولة الوصول لحل يرضي الطرفين ولتقارب الآراء حول الـ 200 ألف دولار.

صاحب الـ 31 عاما كان قد لعب في صفوف الترجي من قبل لمدة موسم في 2018/2019 وتوج مع الفريق بدوري أبطال إفريقيا.

وبعد الرحيل عن الترجي انضم البلايلي إلى أهلي جدة وقطر استاد بريست.

وكانت المحطة الأخيرة للبلايلي مع فريق أجاكسيو في الموسم الماضي وشارك في 23 مباراة وخلالهم سجل ستة أهداف وصنع 5 آخرين.

وأنهى الترجي الدوري التونسي في الموسم الماضي بالمركز الثاني المؤهل لدوري أبطال إفريقيا خلف النجم الساحلي الذي توج باللقب.

video:1