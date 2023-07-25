كوريري: أمرابط رفض عرضا من ليفربول ويرغب في الانتقال ليونايتد

الثلاثاء، 25 يوليه 2023 - 11:42

كتب : FilGoal

سفيان أمرابط - فيورنتينا

ذكرت تقارير إيطالية أن المغربي سفيان أمرابط لاعب وسط فيورنتينا رفض عرضا من ليفربول من أجل الانتقال إلى غريمه مانشستر يونايتد.

وأفادت جريدة كوريري ديلا سيرا يوم الثلاثاء أن الدولي المغربي رفض قبل أيام الانتقال إلى ليفربول تمهيدا للانضمام إلى يونايتد.

فيورنتينا يرغب في الحصول على 30 مليون يورو مقابل التخلي عن النجم المغربي، حسب التقرير.

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في الوقت نفسه، أوضحت جريدة لا جازيتا ديلو سبورت أن سفيان لن يسافر إلى صربيا مع فريق فيورنتينا الذي يلاقي رد ستار وديا يوم الأربعاء، وأن صفقة انتقاله ليونايتد تقترب من الحسم.

ومن المتوقع رحيل أمرابط في هذا الصيف، نظرا لكونه حاول الخروج بالفعل في يناير إلى برشلونة، الذي لم يتمكن من تقديم عرض ملائم للفيولا وفقا للمصدر ذاته.

ويهتم أتلتيكو مدريد وميلان بضم لاعب الوسط المغربي، كما يوجد اهتمام من الدوري السعودي بخدماته.

ويكمل اللاعب عامه السابع والعشرين في أغسطس المقبل.

ويمتد عقد أمرابط مع فيورنتينا لعام آخر، حيث ينتهي في يونيو 2024، ولكن مع خيار التمديد لعام إضافي.

وارتبط أيضا اسم بايرن ميونيخ باللاعب الدولي المغربي، الذي ساهم في تحقيق أسود الأطلس للمركز الرابع في كأس العالم 2022 في قطر.

ولعب أمرابط 29 مباراة في الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، وصنع هدفا واحدا.

كما خاض مع الفيولا جميع المباريات الـ 13 في دوري المؤتمر الأوروبي، الذي خسر الفريق مباراته النهائية أمام وست هام يونايتد.

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