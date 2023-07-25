مارسيليا يتعاقد مع إسماعيلا سار

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا تعاقده مع إسماعيلا سار قادما من واتفورد الإنجليزي.

وأشار مارسيليا إلى أن اللاعب السنغالي قد وقع على عقد لمدة 5 سنوات مقبلين حتى 2028.

وفقا للصحفي فابريزيو رومانو فإن الصفقة قد كلفت مارسيليا 13 مليون يورو.

سار يلعب مع واتفورد منذ عام 2019 عندما انتقل للفريق قادما من رين.

صاحب الـ 25 عاما بدأ مسيرته مع جينيراسيون فوت السنغالي قبل الانتقال للدوري الفرنسي.

سار شارك بقميص واتفورد في 131 مباراة وخلالهم تمكن من تسجيل 34 هدفا وصنع 24.

وأصبح سار هو رابع صفقات مارسيليا للموسم الجديد بعد التعاقد مع كل من بيير إميريك أوباميانج وجيوفري كوندوجبيا ورينان لودي.

وكان مارسيليا قد أنهى الدوري الفرنسي في الموسم الماضي بالمركز الثالث المؤهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.