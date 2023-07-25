مارسيليا يتعاقد مع إسماعيلا سار
الثلاثاء، 25 يوليه 2023 - 11:32
كتب : FilGoal
أعلن نادي أولمبيك مارسيليا تعاقده مع إسماعيلا سار قادما من واتفورد الإنجليزي.
إسماعيلا سار
النادي : واتفورد
وأشار مارسيليا إلى أن اللاعب السنغالي قد وقع على عقد لمدة 5 سنوات مقبلين حتى 2028.
𝐅𝐞𝐮 𝐟𝐨𝐥𝐥𝐞𝐭 en vue sur Massalia ! 🔥
𝐈𝐬𝐦𝐚𝐢𝐥𝐚 𝐒𝐚𝐫𝐫 🇸🇳 rejoint l’Olympique de Marseille en provenance de Watford#OdysséeMassalia 🏛️🔵⚪️ pic.twitter.com/AeiKOMvUcL— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 24, 2023
وفقا للصحفي فابريزيو رومانو فإن الصفقة قد كلفت مارسيليا 13 مليون يورو.
سار يلعب مع واتفورد منذ عام 2019 عندما انتقل للفريق قادما من رين.
صاحب الـ 25 عاما بدأ مسيرته مع جينيراسيون فوت السنغالي قبل الانتقال للدوري الفرنسي.
سار شارك بقميص واتفورد في 131 مباراة وخلالهم تمكن من تسجيل 34 هدفا وصنع 24.
وأصبح سار هو رابع صفقات مارسيليا للموسم الجديد بعد التعاقد مع كل من بيير إميريك أوباميانج وجيوفري كوندوجبيا ورينان لودي.
وكان مارسيليا قد أنهى الدوري الفرنسي في الموسم الماضي بالمركز الثالث المؤهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.