الرياضية السعودية: اجتماع حاسم بين النصر وماني لحسم الصفقة بشكل نهائي

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن هناك اجتماع حاسم بين ممثلي نادي النصر ومحامي ساديو ماني مهاجم بايرن ميونيخ من أجل الاتفاق بشكل نهائي على الصفقة المحتملة.

يوم الخميس الماضي، وافق ماني مبدئيا على الانتقال إلى النصر السعودي خلال الصيف الجاري، حسب جريدة ليكيب.

وأوضح تقرير الرياضية أن الاجتماع الحاسم عقد في اليابان - التي يخوض النصر فيها مباراتين وديتين - من أجل الاتفاق بشكل نهائي على بنود عقده مع العالمي الذي سيمتد حتى صيف 2026.

وأفاد التقرير بأن الألماني بيورن بيزيمر، وكيل أعمال اللاعب، سيتولى مهمة التفاوض مع إدارة بايرن لشراء المدة المتبقية في عقد السنغالي.

كما سيعمل على تخفيضه إلى أقل من 30 مليون يورو، المبلغ الذي يطلبه بايرن من الأندية التي ترغب في ضم نجم ليفربول السابق.

ويملك ساديو حاليا عرضَين من ناديي بنفيكا البرتغالي وإنتر ميلان الإيطالي، إضافة إلى عرض النصر، الذي يعد الأعلى من حيث القيمة، بضعف المعروض عليه حتى الآن، حسب الرياضية السعودية.

وكشف التقرير أن النصر بات قريبا من الحصول على خدمات ماني، الذي كان يطالب بـ 100 مليون دولار في العام الواحد، قبل أن يتقلص المبلغ إلى 40 مليونا.

وانضم ماني إلى بايرن ميونيخ قادما من ليفربول الصيف الماضي بعقد يمتد حتى صيف عام 2025.

وخاض ماني مع بايرن 38 مباراة سجل خلالهم 12 هدفا وصنع ستة آخرين.

وغاب ماني عن المشاركة مع منتخب بلاده السنغال في كأس العالم 2022 بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وخلال الصيف الجاري ضم النضر مارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا أليكس تيليس من إنتر ميلان ولانس ومانشستر يونايتد.

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