صالح جمعة: تنازلت عن مستحقاتي لمساعدة الإسماعيلي
الثلاثاء، 25 يوليه 2023 - 11:04
كتب : FilGoal
كشف صالح جمعة لاعب الإسماعيلي عن تنازله عن باقي مستحقاته المالية المتأخرة عن الموسم المنقضي.
صالح جمعة
النادي : الإسماعيلي
وقال صالح عبر أون تايم سبورتس: "يتبقى موسمين في تعاقدي مع الإسماعيلي والنادي يمر بظروف صعبة جدا".
وأضاف "الأمور المادية لا تشغلني تماما وتنازلت عن 75% من قيمة مستحقاتي لهذا الموسم مع الإسماعيلي".
وواصل "لا أريد زيادة الحمل على الإدارة خاصة أنني من اللاعبين أصحاب العقود الكبيرة في النادي، وكذلك لا يوجد مانع لدي لتخفيض عقدي في الموسم المقبل".
وأتم تصريحاته "بالنسبة لي إذا تواجد إيهاب جلال لتدريب الإسماعيلي ستكون فرصة للعمل معه لأنني أحبه وأحترمه".
وانضم صالح جمعة لصفوف الإسماعيلي بداية الموسم الماضي بعد رحيله عن سيراميكا كليوباترا.
نرشح لكم
برئاسة أبو جريشة.. الإسماعيلي يعلن تشكيل اللجنة الفنية بيراميدز: ما فعله الشحات يعاقب عليه القانون.. وسنتخذ إجراءاتنا أمام النيابة رابطة الأندية تحيل شكوى بيراميدز ضد الشحات إلى لجنة التظلمات حازم إمام: كان يجب تغليظ عقوبة الشحات حتى إذا سيتم تقليصها بعد ذلك في الجول يكشف طلبات العشري بعد اجتماعه مع لجنة كرة الاتحاد السكندري مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مع الجيش الملكي لضم رضا سليم خبر في الجول - عرض وحسم قريب.. تطورات صفقة انتقال رضا سليم إلى الأهلي خبر في الجول - فشل اتفاق الجونة مع طلعت يوسف.. والمرشح الأبرز
أخر الأخبار
مارسيليا يتعاقد مع إسماعيلا سار 14 دقيقة | ميركاتو