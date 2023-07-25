صالح جمعة: تنازلت عن مستحقاتي لمساعدة الإسماعيلي

كشف صالح جمعة لاعب الإسماعيلي عن تنازله عن باقي مستحقاته المالية المتأخرة عن الموسم المنقضي.

صالح جمعة النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وقال صالح عبر أون تايم سبورتس: "يتبقى موسمين في تعاقدي مع الإسماعيلي والنادي يمر بظروف صعبة جدا".

وأضاف "الأمور المادية لا تشغلني تماما وتنازلت عن 75% من قيمة مستحقاتي لهذا الموسم مع الإسماعيلي".

وواصل "لا أريد زيادة الحمل على الإدارة خاصة أنني من اللاعبين أصحاب العقود الكبيرة في النادي، وكذلك لا يوجد مانع لدي لتخفيض عقدي في الموسم المقبل".

وأتم تصريحاته "بالنسبة لي إذا تواجد إيهاب جلال لتدريب الإسماعيلي ستكون فرصة للعمل معه لأنني أحبه وأحترمه".

وانضم صالح جمعة لصفوف الإسماعيلي بداية الموسم الماضي بعد رحيله عن سيراميكا كليوباترا.