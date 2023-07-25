صالح جمعة: تنازلت عن مستحقاتي لمساعدة الإسماعيلي

الثلاثاء، 25 يوليه 2023 - 11:04

كتب : FilGoal

صالح جمعة مع الإسماعيلي أمام المصري

كشف صالح جمعة لاعب الإسماعيلي عن تنازله عن باقي مستحقاته المالية المتأخرة عن الموسم المنقضي.

صالح جمعة

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وقال صالح عبر أون تايم سبورتس: "يتبقى موسمين في تعاقدي مع الإسماعيلي والنادي يمر بظروف صعبة جدا".

وأضاف "الأمور المادية لا تشغلني تماما وتنازلت عن 75% من قيمة مستحقاتي لهذا الموسم مع الإسماعيلي".

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وواصل "لا أريد زيادة الحمل على الإدارة خاصة أنني من اللاعبين أصحاب العقود الكبيرة في النادي، وكذلك لا يوجد مانع لدي لتخفيض عقدي في الموسم المقبل".

وأتم تصريحاته "بالنسبة لي إذا تواجد إيهاب جلال لتدريب الإسماعيلي ستكون فرصة للعمل معه لأنني أحبه وأحترمه".

وانضم صالح جمعة لصفوف الإسماعيلي بداية الموسم الماضي بعد رحيله عن سيراميكا كليوباترا.

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