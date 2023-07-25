إمام: فيتوريا تلقى عرضا مقابل 5 أضعاف راتبه مع مصر.. وهذا موعد تفعيل الشرط الجزائي

كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري حقيقة العرض الذي تلقاه روي فيتوريا مدرب منتخب مصر.

وقال إمام عبر قناة أون تايم سبورتس: "العرض الذي تلقاه فيتوريا من السعودية لم يكن الأول لأنه تلقى عرض آخر من فريق كبير منذ شهر والعروض مغرية جدا جدا ولكنه شخص محترم وسيكمل معنا بشكل طبيعي ولا يركز مع تلك العروض".

وتابع "منذ جلستي الأولى مع فيتوريا وهو لديه بعض الأهداف المحددة ويرى مشروع معين يريد تنفيذه ولم ينظر كثيرا للماديات ولو كان شخصا آخر غير فيتوريا كان من الممكن أن يرحل لأن العرض مقابل 4 أو 5 أضعاف ما يتقاضاه الآن".

وأضاف "اختيار فيتوريا لتدريب منتخب مصر كان موفقا ورغبة الآخرين في التعاقد معه يعد أمرا جيدا أيضا".

وواصل "نحاول تنفيذ كل ما نستطيع من أجل فيتوريا ونحاول دائما إسعاده والشركة الراعية تساعدنا من أجل ذلك لتوفير كل الأمور المادية".

وأتم "العقد مع فيتوريا يتواجد به شرط جزائي ولكن لا يتفعل سوى بعد كأس الأمم الإفريقية من قبل الطرفين ولكن هو لم ينظر إلى ذلك الأمر وفي النهاية من يريد الرحيل من مكان سيرحل بغض النظر عن الشرط الجزائي ولكنه شخص محترم وغيره من الممكن أن يفسخ التعاقد ويدخل في مشاكل من أجل الرحيل".

وكانت صحيفة عكاظ السعودية قد كشفت عن موافقة فيتوريا على قيادة أهلي جدة بشرط تكفل النادي السعودي بتصفية المستحقات المالية المترتبة على إلغاء تعاقده مع منتخب مصر.

وعلم FilGoal.com أن البند بتعاقد فيتوريا مع منتخب مصر ينص على عدم وجود شرط جزائي إلا بعد أمم إفريقيا.

وبذلك لا يحق لفيتوريا الرحيل عن منتخب مصر إلا بموافقة من الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأشار التقرير السعودي إلى أن اسم جوليان ستيفان لا يزال مطروحا لقيادة الفريق حال فشلت المفاوضات مع فيتوريا.

وتولى فيتوريا قيادة منتخب مصر في يوليو 2022 ومر عام على قيادته للفراعنة.

وقاد فيتوريا منتخب مصر في سبع مباريات خلال العام الماضي وفاز بجميع اللقاءات.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى أمم إفريقيا في يناير 2024 والمقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وسبق لفيتوريا قيادة النصر السعودي خلال الفترة من يناير 2019 وحتى ديسمبر 2020.