ليبرون: سأذهب إلى السعودية ركضا إذا اتصلوا بي من أجل اللعب هناك

عبر ليبرون جيمس أسطورة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA ونجم فريق لوس أنجلوس ليكرز عن عدم رفضه لفكرة اللعب في السعودية.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان الهلال

ونشر ليبرون تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها: "سأذهب بهذه الطريقة إلى السعودية إذا اتصلوا بي لهذه الصفقة التي تبلغ موسم واحد".

وأرفق ليبرون التغريدة بمقطع فيديو لرجل يركض بسرعة معبرا عن طريقة ذهابه إلى السعودية في حالة رغبتهم أن يلعب كرة السلة هناك.

تغريدة ليبرون تأتي ردا على العرض الخرافي الذي قدمه نادي الهلال السعودي للتعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا مقابل 300 مليون يورو لناديه، و700 مليون للنجم الشاب في موسم واحد فقط.

وشهدت التغريدة الكثير من التفاعل عليها، وأعجب بها أكثر من 100 ألف شخص، كما أعاد تغريدها ما يقرب من 10 آلاف مرة.

Me headed to Saudi when they call @RichPaul4 & @mavcarter for that 1 year deal! ✌🏾🤷🏾‍♂️😁 pic.twitter.com/IX0VSMZYNb — LeBron James (@KingJames) July 25, 2023

من ناحية أخرى سخر أيضا دريموند جرين نجم جولدن ستيت واريورز من أخبار العرض المقدم من الهلال لضم مبابي.

وقال جرين: "يوجد دوري كرة سلة هناك في السعودية أليس كذلك؟ الحبر الذي وقعت به عقدي الجديد لم يجف حتى الآن".

يأتي ذلك في إشارة من جرين لرغبته أيضا اللعب في الدوري السعودي.

جدير بالذكر أن ليبرون جيمس أحد أساطير كرة السلة عبر التاريخ سيحصل في الموسم المقبل من لوس أنجلوس ليكرز على راتب وقدره 47 مليون دولار.

أما دريموند جرين سيحصل الموسم المقبل مع جولدن ستيت على راتب وقدره 22 مليون دولار.