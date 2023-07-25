برئاسة أبو جريشة.. الإسماعيلي يعلن تشكيل اللجنة الفنية

الثلاثاء، 25 يوليه 2023 - 02:32

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - بيان رسمي

أصدرت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الإسماعيلي بيانا أعلنت من خلاله تشكيل اللجنة الفنية للنادي.

وجاء تشكيل اللجنة برئاسة علي أبو جريشة أسطورة الدراويش.

كما تضم اللجنة في عضويتها صبري المنياوي وعماد سليمان، تحت إشراف إسماعيل حفني مدير النشاط الرياضي وعضو اللجنة المؤقتة.

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وأوضح الإسماعيلي في بيانه أن اللجنة ستتولى العمل لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

وتولت اللجنة الثلاثية إدارة الإسماعيلي بعد حكم القضاء الإداري ببطلان تعيين اللجنة السابقة برئاسة أبو بكر الحديدي.

وكانت لجنة الحديدي قد تسلمت المسؤولية بعد استقالة مجلس الإدارة برئاسة يحيى الكومي في يناير الماضي.

وأنهى الإسماعيلي الدوري المصري في المركز الـ 11 برصيد 40 نقطة.

وضمن الدراويش البقاء رسميا في الجولة 33 قبل الأخيرة، بالفوز على الداخلية بهدف دون رد.

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