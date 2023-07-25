تقرير تونسي: معلول قرر الرحيل عن الأهلي.. والوجهة الأقرب

انتشرت تقارير صحفية عن إمكانية رحيل الظهير التونسي علي معلول عن صفوف الأهلي.

وذكر موقع "فوت 24" التونسي أن معلول قرر مغادرة الأهلي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأوضح المصدر ذاته أن معلول يملك عدة عروض من أندية سعودية وقطرية، ويفضل الدوري السعودي في الوقت الحالي.

علي معلول -33 عاما- انتقل من الصفاقسي إلى الأهلي في صيف 2016.

ويمتد عقد الظهير التونسي مع الشياطين الحمر حتى صيف 2024.

ولعب معلول 254 مباراة بقميص النادي الأهلي، سجل خلالها 47 هدفا وصنع 75.

وكان معلول هداف الدوري التونسي مع الصفاقسي في الموسم السابق لانتقاله إلى صفوف الأهلي برصيد 16 هدفا.

وتوج التونسي بلقب الدوري المصري مع الأهلي 5 مرات، كما فاز بدوري أبطال إفريقيا 3 مرات، من أصل 17 لقبا.

وفاز معلول بكأس مصر 3 مرات، وكأس السوبر المصري 4 مرات، وكأس السوبر الإفريقي مرتين.