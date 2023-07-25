بيراميدز: ما فعله الشحات يعاقب عليه القانون.. وسنتخذ إجراءاتنا أمام النيابة

الثلاثاء، 25 يوليه 2023 - 01:34

كتب : أحمد الخولي

بيراميدز - بيان رسمي

تحدث أحمد وشاحي المستشار القانوني لنادي بيراميدز عن تبعات أزمة الظهير محمد الشيبي مع حسين الشحات لاعب النادي الأهلي.

وقال وشاحي في تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي: "ما بدر من اللاعب حسين الشحات على مرأى ومسمع الملايين من المصريين والعرب لا يشكل فقط مخالفة صارخة لقواعد ولوائح الانضباط والقيم والأخلاق المعمول بها من قبل الاتحاد المصري والدولي لكرة القدم، بل يشكل أيضا جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي بمصر، وبدون التطرق إلى المساس بالمقدسات الدينية فهذا حديث آخر".

وأوضح "ما حدث هو من قبيل جرائم الضرب والسب والقذف والإهانة أثناء النشاط الرياضي، بالإضافة إلى جرائم استخدام العنف والقوة ضد اللاعبين أثناء النشاط الرياضي".

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وتابع "بناء عليه، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق اللاعب محمد الشيبي ونادي بيراميدز أمام اللجان الانضباطية لدى الاتحاد المصري لكرة القدم وأمام النيابة العامة المصرية".

واختتم "إدارة نادي بيراميدز لديها ثقة كاملة بأن التحقيقات أمام الاتحاد المصري لكرة القدم وأمام النيابة العامة والقضاء المصري ستنصف المجني عليه وتعاقب من أساء إلى الدين وخالف القانون وأساء إلى ناديه وبلده مصر".

ماذا حدث؟

خسر الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة 24 للدوري المصري.

وعقب المباراة نشبت مشادة بين حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.

بعدها حرص حسين الشحات على مصالحة محمد الشيبي والاعتذار له في الملعب.

لكن بيراميدز قرر تصعيد الأمر والتقدم بشكوى رسمية ضد حسين الشحات أمام لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم.

وقرر الأهلي أيضا توقيع غرامة مالية كبيرة على حسين الشحات بسبب ما بدر منه تجاه الشيبي.

وأعلنت رابطة الأندية إيقاف حسين الشحات لمدة مباراتين لما بدر منه عقب المباراة وتغريمه 20 ألف جنيه.

كما أعلنت الرابطة تحويل شكوى بيراميدز ضد الشحات إلى لجنة الانضباط.

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