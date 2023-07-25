رابطة الأندية تحيل شكوى بيراميدز ضد الشحات إلى لجنة التظلمات

الثلاثاء، 25 يوليه 2023 - 00:16

كتب : أحمد الخولي

رابطة أندية الدوري المصري - بيان رسمي

أعلنت رابطة الأندية قرارها بشأن شكوى نادي بيراميدز ضد حسين الشحات جناح النادي الأهلي على خلفية أحداث المباراة السابقة.

وجاء بيان الرابطة كالتالي:

قررت رابطة الأندية المصرية إحالة شكوى نادي بيراميدز ضد حسين الشحات لاعب الأهلي إلى لجنة التظلمات للبت فيها.

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وكان بيراميدز قد تقدم بشكوى ضد حسين الشحات بعد أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري بعد المشادة التي وقعت بين الشحات ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.

ماذا حدث؟

خسر الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة 24 للدوري المصري.

وعقب المباراة نشبت مشادة بين حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.

بعدها حرص حسين الشحات على مصالحة محمد الشيبي والاعتذار له في الملعب.

لكن بيراميدز قرر تصعيد الأمر والتقدم بشكوى رسمية ضد حسين الشحات أمام لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم.

وقرر الأهلي أيضا توقيع غرامة مالية كبيرة على حسين الشحات بسبب ما بدر منه تجاه الشيبي.

وأعلنت رابطة الأندية إيقاف حسين الشحات لمدة مباراتين لما بدر منه عقب المباراة وتغريمه 20 ألف جنيه.

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