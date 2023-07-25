حازم إمام: كان يجب تغليظ عقوبة الشحات حتى إذا سيتم تقليصها بعد ذلك

الثلاثاء، 25 يوليه 2023 - 00:06

كتب : FilGoal

حازم إمام في مؤتمر تقديم قميص الزمالك الجديد مع شركة تيمبو

شدد حازم إمام عضو اتحاد كرة القدم على أن واقعة حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز كانت لا يجب أن تصل إلى هذا الحد.

محمد الشيبي

النادي : بيراميدز

حسين الشحات

النادي : الأهلي

بيراميدز
الأهلي

وقال حازم عبر قناة دي إم سي: "لا أعرف لماذا تطور الأمر بهذا الشكل بين حسين الشحات ومحمد الشيبي خاصة أن المباراة غير هامة في ترتيب الدوري بعد حسم الأهلي اللقب".

وأضاف "الواقعة تبدو سيئة بالنسبة لـ الشحات وأيضا الشيبي الذي نعتذر له، وكذلك الشحات أصدر بيان اعتذار عما بدر منه ويجب الاعتراف بالخطأ عند وقوعه بدلا من خلق مبررات له".

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وأتم تصريحاته "وجهة نظري عقوبة رابطة الأندية ضد الشحات كان من الممكن أن تكون أكبر من ذلك حتى إذا كان سيتم التقدم بتظلم عليها وتقليصها، وهذا من أجل أن تُظهر رابطة الأندية أن ما حدث ليس طبيعي ولا يصح أن يحدث مجددا خصوصا أن حسين الشحات لاعب كبير والمباراة لا تستحق كل ما حدث".

وخسر الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة 24 للدوري المصري.

وعقب المباراة نشبت مشادة بين حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.

بعدها حرص حسين الشحات على مصالحة محمد الشيبي والاعتذار له في الملعب.

لكن بيراميدز قرر تصعيد الأمر والتقدم بشكوى رسمية ضد حسين الشحات أمام لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم.

وقرر الأهلي أيضا توقيع غرامة مالية كبيرة على حسين الشحات بسبب ما بدر منه تجاه الشيبي.

وأعلنت رابطة الأندية إيقاف حسين الشحات لمدة مباراتين لما بدر منه عقب المباراة وتغريمه 20 ألف جنيه.

حسين الشحات حازم إمام الدوري المصري
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