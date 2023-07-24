غرابة: مصر المكان الأفضل لـ فيتوريا.. ورفض الكثير من العروض للبقاء مع المنتخب

الإثنين، 24 يوليه 2023 - 23:42

كتب : FilGoal

روي فيتوريا - منتخب مصر

شدد محمد غرابة مدير منتخب مصر على أن روي فيتوريا لا يفكر في ترك تدريب الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

وقال غرابة عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "كل الأمور متوقعة في الوقت الحالي بشأن مستقبل فيتوريا ولكن المعطيات تقول إن مصر هو المكان الأفضل له".

وأضاف "الشرط الجزائي في تعاقد فيتوريا مع اتحاد الكرة لا يتم تفعيله إلا بعد كأس العالم".

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وأكمل "وقت تفاوض حازم إمام مع فيتوريا تلقى المدرب البرتغالي أحد العروض بما يساوي 3 أضعاف راتبه مع مصر لكنه اختار تدريب الفراعنة".

واستمر في تصريحاته "فيتوريا متمسك بتدريب مصر لأنه يرى مشروع للمستقبل يريد تحقيقه معنا".

وأتم "فيتوريا يشعر بالراحة النفسية مع منتخب مصر ولم يستمع إلى العروض المقدمة له من الأساس".

منتخب مصر فيتوريا
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