في الجول يكشف طلبات العشري بعد اجتماعه مع لجنة كرة الاتحاد السكندري

الإثنين، 24 يوليه 2023 - 23:16

كتب : هاني العوضي

طارق العشري - محمد مصيلحي

اجتمع طارق العشري المدير الفني الجديد لفريق الاتحاد السكندري مع اللجنة الفنية للنادي.

وعلم FilGoal.com بطلبات طارق العشري خلال الاجتماع، وجاء على رأسها بدء فترة الإعداد في يوم 5 أغسطس.

كما صرح العشري بحاجته لعدة تدعيمات، على رأسها خط الدفاع الذي يحتاج فيه إلى 3 لاعبين.

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وطلب العشري التعاقد مع ثنائي في قلب الدفاع، بالإضافة إلى ظهير أيسر.

كما علم FilGoal.com بوجود محاولات للإبقاء على المهدي سليمان، ولكن في حال رحيله سيحتاج الاتحاد للتعاقد مع حارس مرمى جديد.

ويخوض العشري تجربته الأولى تدريبيا مع الاتحاد بعدما ارتدى قميص الفريق طيلة مسيرته الكروية كلاعب.

وتولى طارق العشري مهمة المدير الفني لـ نادي الاتحاد السكندري خلفا للصربي زوران مانولوفيتش.

ويستمر العشري في قيادة الفرق السكندرية في الدوري خلال تجربة ثالثة على التوالي، حيث بدأ الموسم الماضي مع سموحة ثم قاد فاركو في النصف الثاني من الموسم.

وقاد العشري من قبل كل من حرس الحدود ثم إنبي والمقاولون العرب ووادي دجلة والمصري وطلائع الجيش.

الاتحاد السكندري أعلن رحيل زوران مانولوفيتش عن تدريب الفريق اليوم الاثنين بعد نهاية موسم زعيم الثغر ورغم تمديد عقد زوران في وقت سابق لموسم مقبل.

طارق العشري رحل عن تدريب فاركو قبل أيام، ليتولى البرتغالي برونو روماو المهمة مؤقتا خلفا له.

وأنهى الاتحاد السكندري الموسم في المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

العملاق الأخضر أنهى النصف الأول من الدوري في المركز السادس برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الرابع حينها، لكن الفريق جمع 13 نقطة فقط في النصف الثاني من البطولة.

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