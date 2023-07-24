خبر في الجول - فشل اتفاق الجونة مع طلعت يوسف.. والمرشح الأبرز

الإثنين، 24 يوليه 2023 - 22:52

كتب : عمرو نبيل

الجونة - بيان رسمي

تحول مسار نادي الجونة بعد أن كان قد استقر على طلعت يوسف لتولي قيادة الفريق في الموسم الجديد.

وعلم FilGoal.com بفشل الاتفاق بين الطرفين بسبب اختلافات على التفاصيل.

وتواصلت إدارة الجونة مع علاء عبد العال مدرب الداخلية، فيما يظل اسم خالد جلال مدرب الزمالك والبنك الأهلي السابق خيارا مطروحا.

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وعاد الجونة إلى الدوري المصري الممتاز بعد موسم واحد من هبوطه، وذلك بتصدره لمجموعة الصعيد تحت قيادة أحمد مصطفى "بيبو".

وكانت مهمة طلعت يوسف التدريبية الأخيرة في الدوري مع إنبي، بين ديسمبر وفبراير الماضيين.

وسبق للمدرب قيادة الجونة في الموسم قبل الماضي 2021-2022.

وينضم الجونة إلى زد وبلدية المحلة ضمن الثلاثي الصاعد من الدرجة الثانية.

فيما هبط حرس الحدود وغزل المحلة وأسوان بالمراكز الثلاثة الأخيرة في الدوري الممتاز.

الدوري المصري الجونة طلعت يوسف علاء عبد العال خالد جلال
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