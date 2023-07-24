جالاتا سراي يتعاقد مع ويلفريد زاها

الإثنين، 24 يوليه 2023 - 22:51

كتب : FilGoal

جالاتا سراي - ويلفريد زاها

أعلن نادي جالاتا سراي التركي التعاقد مع ويلفريد زاها نجم منتخب كوت ديفوار ولاعب كريستال بالاس الإنجليزي السابق.

وكشف نادي جالاتا سراي عن توقيع زاها على تعاقد لمدة 3 مواسم مقبلة.

وسيحصل زاها من جالاتا سراي على 2 مليون و330 ألف يورو وهي مكافئة توقيع.

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بينما سيحصل في كل موسم على راتب وقدره 4 مليون و350 ألف يورو.

من جانبه قال زاها في تصريحاته عقب التوقيع مع جالاتا سراي: "سأحظى هنا بفرصة للعب في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في مسيرتي الكروية، سأقدم مساهمتي للنادي وسأبذل قصارى جهدي للمضي قدما ولأكون صادقا تحدثت مع دروجبا قبل مجيئي إلى هنا وأخبرني أن آتي".

زاها البالغ من العمر 30 عاما بدأ مسيرته مع فريق الناشئين في كريستال بالاس ثم انضم إلى مانشستر يونايتد في 2013 لكنه خرج للإعارة لكريستال بالاس لمدة موسم.

قبل أن ينتقل إلى كريستال بالاس بشكل نهائي في 2014 وظل مع الفريق لمدة 8 مواسم.

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