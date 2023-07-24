هاني سعيد: الشحات يشغله المتعصبون و"اللقطة".. وأتحدى أن يظهر فيديو للشيبي يسبه

تحدث هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن أزمة محمد الشيبي ظهير الفريق ومشادته مع حسين الشحات لاعب الأهلي.

وقال سعيد في تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي: "بالعودة لأحداث المباراة فإن حسين الشحات شارك بديلا عند الدقيقة ٧١ من عمر المباراة ولعب في الجبهة اليمنى للأهلي، في حين أن محمد الشيبي كان يلعب في الناحية الأخرى من الملعب ولم يحدث بينهما أي احتكاك أو التحام حتى من أي نوع".

وأضاف "محمد الشيبي غادر الملعب مصابا في الدقيقة ٧٣ أي بعد أقل من دقيقتين من نزول حسين الشحات للملعب، وهو ما يؤكد أنه لم يحدث خلال تلك الدقائق أي التحام بينهما ينتج عنه ادعاء لاعب الأهلي بأنه تعرض للسب من جانب الشيبي، وأتحدى أن تظهر لقطة واحدة في المباراة تجمع اللاعبين خلالها".

وأوضح "مقاطع الفيديو واضحة وتثبت أن الشحات توجه لتحية جماهير الأهلي قبل أن يذهب لدكة بدلاء بيراميدز ويتجه للشيبي الذي كان ينصت له، ثم فوجئ به يجذبه ويصفعه ويوجه له السباب حتى أصابه الذهول من هول ما حدث، كما قال له إنه إذا لعب وقت وجوده في الملعب لأصابه، وهو ما يظهر أنها نية مبيتة منذ مباراة السوبر".

وواصل "أتحدى أن تتواجد لقطة واحدة لمحمد الشيبي يهين الشحات أو يتعرض لأهله كما يقول في بيانه، بل العكس هو ما شاهده الجميع وتم رصده بعدسات المصورين وكاميرات هواتف الإعلاميين والجماهير".

واختتم "الشحات لا يشغله سوى اللقطة وجماهير التواصل الاجتماعي المتعصبين، ودليل ذلك أنه لم يعتذر في بيانه للاعب بيراميدز أو أسرته الذين شاهدوا تلك اللقطة المشينة، دون مراعاة للحقوق والأصول الواجبة في ذلك وفقا للتربية المصرية وأخلاقياتها، والأصول العربية وتقاليدها، والشريعة الإسلامية وتعاليمها".

وخسر الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة 24 للدوري المصري.

وعقب المباراة نشبت مشادة بين حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.

بعدها حرص حسين الشحات على مصالحة محمد الشيبي والاعتذار له في الملعب.

لكن بيراميدز قرر تصعيد الأمر والتقدم بشكوى رسمية ضد حسين الشحات أمام لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم.

وقرر الأهلي أيضا توقيع غرامة مالية كبيرة على حسين الشحات بسبب ما بدر منه تجاه الشيبي.

وأعلنت رابطة الأندية إيقاف حسين الشحات لمدة مباراتين لما بدر منه عقب المباراة وتغريمه 20 ألف جنيه.