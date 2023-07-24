من الغريم.. دورتموند يتعاقد مع سابيتزر

الإثنين، 24 يوليه 2023 - 20:38

كتب : FilGoal

مارسيل سابيتزير بقميص بايرن ميونيخ

أعلن بروسيا دورتموند تعاقده مع مارسيل سابيتزير قادما من غريمه التقليدية بايرن ميونيخ.

وأشار دورتموند إلى أن سابيتزير قد وقع على عقد لمدة 4 سنوات حتى 2027.

صاحب الـ 29 عاما سينضم إلى فريق دورتموند المتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الجولة الاستعدادية للموسم الجديد.

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وقال سابيتزير عبر موقع النادي: "لا استطيع الانتظار لارتداء قميص دورتموند، المحادثات مع المسؤولين في دورتموند كانت أكثر من رائعة وأظهرت كم يريد هذا النادي أن يكون طموحا".

وتابع "أريد أن أقدم كل ما أقدر عليه ليضمن النادي للوصول لأهدافه وتحقيق شيء خاص للنادي وجماهيره".

سابيتزير انضم لبايرن ميونيخ قادما من لايبزج في 2021 وقضى مع الفريق موسمين.

وقضى اللاعب النمساوي النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى مانشستر يونايتد.

وشارك سابيتزر مع بايرن ومانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي في 42 مباراة وخلالهم سجل 4 أهداف وصنع هدفين.

وأنهى دورتموند الدوري الألماني في الموسم الماضي بالمركز الثاني خلف بايرن ميونيخ وخسر لقب الدوري بالجولة الأخيرة.

وأصبح سابيتزير هو الصفقة الثالثة لدورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع كل من رامي بنسبعيني وفيليكس نميتشا.

مارسيل سابيتزر بروسيا دورتموند بايرن ميونيخ
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