الشيبي: عدت إلى مصر من السعودية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الشحات

كشف محمد الشيبي لاعب بيراميدز عن قراره بالعودة إلى مصر وترك السعودية من أجل اتخاذ إجراءات قانونية جديدة ضد حسين الشحات.

وكان الشيبي قد ذهب إلى السعودية صباح اليوم من أجل تأدية مناسك العمرة عقب نهاية مباراة بيراميدز والأهلي ونهاية الدوري المصري.

وقال الشيبي لموقع البطولة المغربي: "بعد علمي بعقوبة حسين الشحات من رابطة الأندية قررت العودة إلى مصر بعد سفري للسعودية لأداء مناسك العمرة وسأسلك مسلك قضائي جديد لدى السفارة المغربية في مصر".

"تلقيت اتصالات من المسؤولين في بيراميدز يطالبونني فيها بالعودة إلى مصر من أجل بعض الإجراءات القانونية".

وأعلنت رابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب وبالتنسيق مع عامر حسين المشرف على إدارة المسابقات، إيقاف حسين الشحات مباراتين وتغريم النادي المصري 220 ألف جنيه.

وكشفت رابطة الأندية عن إيقاف الشحات لاعب الأهلي مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه بسبب السلوك غير الرياضي في مباراة بيراميدز طبقا لقائمة العقوبات.

وبذلك يغيب الشحات عن مواجهة الأهلي ضد المصري في ختام الدوري والمقرر لها الأربعاء المقبل.

واعتذر حسين الشحات لاعب الأهلي عما بدر منه تجاه محمد الشيبي لاعب بيراميدز خلال مباراة الفريقين في الدوري.

وكتب حسين الشحات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "بداية أود الاعتذار عن التصرف الذي بدر مني في لحظة انفعال لم أتمكن من السيطرة عليها نتيجة استفزازات لم أتحملها وأنها لم تكن إلا ردة فعل (خاطئة) لغضبي حين سبُ أهل بيتي في لحظة تمالك مني فيه الشيطان حينها وأنني استغفر الله العظيم من كل ذنب صغير وكبير".

وأضاف "لن أبحث عن مبررات، ولكنى أجد نفسي مخطئا وكل من يعرف طبيعتي يعرف أنني لم أكن لاعبًا عنيفًا أبدًا، ولا أمتلك أي ضغينة لأحد بل نتنافس جميعآ بشرف".

وواصل "ولأن الإعتذار من شيم الرجال، فإنني أتقدم بالإعتذار للجميع، لإدارة الأهلي والجهاز الفني وزملائي بالفريق وكل جماهير الأهلي والكرة المصرية والمغربية أشقائنا والعربية جميعا عن ردة فعلي السيئة".

وأكمل "وأعتذر على ما بدر مني فهي ليست من سلوكياتي. وأريد أن أعبر عن احترامي لكل أشقائنا من اللاعبين العرب والمحترفين كافة في الدوري المصري".

وأتم "وأنني اتقبل العقوبات التي صدرت ضدي وأنني أعدكم بأن أقدم الأفضل مع الفريق وألا يصدر أي شيء آخر يسؤكم مني مرة أخرى".