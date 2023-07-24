بيان اعتذار من حسين الشحات

الإثنين، 24 يوليه 2023 - 18:48

كتب : FilGoal

الأهلي - حسين الشحات

اعتذر حسين الشحات لاعب الأهلي عما بدر منه تجاه محمد الشيبي لاعب بيراميدز خلال مباراة الفريقين في الدوري.

محمد الشيبي

النادي : بيراميدز

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وكتب حسين الشحات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "بداية أود الاعتذار عن التصرف الذي بدر مني في لحظة انفعال لم أتمكن من السيطرة عليها نتيجة استفزازات لم أتحملها وأنها لم تكن إلا ردة فعل (خاطئة) لغضبي حين سبُ أهل بيتي في لحظة تمالك مني فيه الشيطان حينها وأنني استغفر الله العظيم من كل ذنب صغير وكبير".

وأضاف "لن أبحث عن مبررات، ولكنى أجد نفسي مخطئا وكل من يعرف طبيعتي يعرف أنني لم أكن لاعبًا عنيفًا أبدًا، ولا أمتلك أي ضغينة لأحد بل نتنافس جميعآ بشرف".

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وواصل "ولأن الإعتذار من شيم الرجال، فإنني أتقدم بالإعتذار للجميع، لإدارة الأهلي والجهاز الفني وزملائي بالفريق وكل جماهير الأهلي والكرة المصرية والمغربية أشقائنا والعربية جميعا عن ردة فعلي السيئة".

وأكمل "وأعتذر على ما بدر مني فهي ليست من سلوكياتي. وأريد أن أعبر عن احترامي لكل أشقائنا من اللاعبين العرب والمحترفين كافة في الدوري المصري".

وأتم "وأنني اتقبل العقوبات التي صدرت ضدي وأنني أعدكم بأن أقدم الأفضل مع الفريق وألا يصدر أي شيء آخر يسؤكم مني مرة أخرى".

وأعلنت رابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب وبالتنسيق مع عامر حسين المشرف على إدارة المسابقات، إيقاف حسين الشحات مباراتين وتغريم النادي المصري 220 ألف جنيه.

وكشفت رابطة الأندية عن إيقاف الشحات لاعب الأهلي مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه بسبب السلوك غير الرياضي في مباراة بيراميدز طبقا لقائمة العقوبات.

وبذلك يغيب الشحات عن مواجهة الأهلي ضد المصري في ختام الدوري والمقرر لها الأربعاء المقبل.

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