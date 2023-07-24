لمدة 4 مواسم.. بيراميدز يعلن ضم مصطفى فتحي بشكل نهائي

الإثنين، 24 يوليه 2023 - 18:37

كتب : حامد وجدي

مصطفى فتحي

أعلن نادي بيراميدز ضم مصطفى فتحي بشكل نهائي من التعاون السعودي بعد تفعيل بند شراء اللاعب.

ولم يكشف بيراميدز عن مدة التعاقد الجديد مع مصطفى فتحي، وعلم FilGoal.com أنه وقع على عقد يمتد لـ4 مواسم.

وكان مصطفى فتحي قد قضى الموسم الماضي معارا إلى بيراميدز من صفوف التعاون.

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وفقا لصحيفة الرياضية السعودية فإن بيراميدز قد دفع مليون دولار للتعاقد مع اللاعب المصري بشكل نهائي.

FilGoal.com كان قد كشف عن تفعيل بيراميدز لبند أحقية الشراء في عقد اللاعب.

كما علم FilGoal.com أن التعاون قد سدد للزمالك قيمة شراء مصطفى فتحي والبالغة 40 ألف دولار.

وشارك فتحي مع بيراميدز خلال الموسم المنقضي في 47 مباراة وخلالهم سجل 13 هدفا وصنع سبعة أهداف.

وانتقل لاعب الزمالك السابق إلى بيراميدز في سبتمبر الماضي، وشارك في 45 مباراةً، بواقع 30 في الدوري المصري، وواحدة في السوبر المصري، و12 في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، و2 في كأس مصر.

مصطفى فتحي الدوري المصري بيراميدز التعاون
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