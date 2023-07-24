باهر المحمدي يكشف لـ في الجول حقيقة فسخ تعاقده مع الإسماعيلي
الإثنين، 24 يوليه 2023 - 18:15
كتب : عمرو نبيل
نفى باهر المحمدي تقديمه لمذكرة لفسخ تعاقده مع الإسماعيلي.
باهر المحمدي
النادي : الإسماعيلي
وقال المحمدي في تصريحات لـ FilGoal.com: "لم أقم بتقديم مذكرة لفسخ تعاقدي مع الإسماعيلي، ولكن فقط استفسرت عن موعد صرف المستحقات المتأخرة، أنا في إجازة خارج مصر والإسماعيلي بيتي ولن أفعل ذلك في حق النادي".
ويلعب المحمدي مع الإسماعيلي منذ تصعيده للفريق الأول في 2015 وخلال تلك الفترة قضى موسما على سبيل الإعارة مع الزمالك.
وشارك المحمدي مع الإسماعيلي في 28 مباراة بالموسم الماضي وسجل هدفين.
صاحب الـ 26 عاما سبق وأن شارك في 12 مباراة دولية مع منتخب مصر.
وأنهى الإسماعيلي الدوري المصري في الموسم الماضي بالمركز الـ 11 وتمكن من تفادي الهبوط قبل جولتين على نهاية الدوري.
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