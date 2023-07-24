خدمة في الجول - تعرف على أماكن تجمع جمهور الأهلي للسفر لحضور مباراة المصري

الإثنين، 24 يوليه 2023 - 17:44

كتب : أحمد الخولي

جمهور الأهلي أمام حرس الحدود

أعلن النادي الأهلي تنظيم رحلات مجانية لجمهور فريقه إلى الإسكندرية لحضور مباراة المصري في الدوري.

ويلعب الأهلي ضد المصري في آخر مباريات الدوري يوم الأربعاء المقبل.

ويبدأ تجمع الجماهير في الثانية عشر والنصف ظهرا أمام بوابات فرع النادي في الشيخ زايد.

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وتتحرك الحافلات إلى الإسكندرية في تمام الساعة الثانية ظهرا.

ويستوجب على كل مشجع إحضار تذكرة حضور المباراة الخاصة به وبطاقة المشجع الخاصة بدخول المباريات.

الأهلي بطل الدوري يمتلك 82 نقطة، ويأتي المصري في المركز الخامس برصيد 47 نقطة.

الأهلي المصري الدوري المصري
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