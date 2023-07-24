المصري يعلن إصابة عبد الرحيم دغموم بقطع في الرباط الصليبي

الإثنين، 24 يوليه 2023 - 17:22

كتب : FilGoal

عبد الرحيم دغموم - المصري ضد سيراميكا

أعلن النادي المصري إصابة لاعبه الجزائري عبد الرحيم دغموم بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.

وجاء ذلك بعدما تعرض اللاعب للإصابة في نهائي كأس الرابطة المصرية ضد سيراميكا كليوباترا والذي خسره الفريق البورسعيدي برباعية مقابل هدف.

ويخضع اللاعب لجراحة في الركبة خلال الأيام القليلة المقبلة.

أخبار متعلقة:
مدير منتخب مصر ينفي توصل فيتوريا لاتفاق مع أهلي جدة الرباط الصليبي يضرب حارس اتحاد جدة

وانضم عبد الرحيم دغموم البالغ من العمر 24 عاما لصفوف المصري بداية الموسم الماضي قادما من وفاق سطيف الجزائري.

ولعب مع المصري 25 مباراة في الدوري سجل خلالها هدفين وصنع هدف.

ويلعب المصري آخر مباراة له في الموسم ضد الأهلي يوم الأربعاء المقبل.

عبد الرحيم دغموم الدوري المصري المصري
نرشح لكم
الشيبي: عدت إلى مصر من السعودية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الشحات بيان اعتذار من حسين الشحات لمدة 4 مواسم.. بيراميدز يعلن ضم مصطفى فتحي بشكل نهائي باهر المحمدي يكشف لـ في الجول حقيقة فسخ تعاقده مع الإسماعيلي خدمة في الجول - تعرف على أماكن تجمع جمهور الأهلي للسفر لحضور مباراة المصري هاني سعيد لـ في الجول: نتفهم عقوبة الرابطة ضد الشحات ولكن سنتقدم بشكوى إلى لجنة التظلمات رئيس لجنة الانضباط يكشف لـ في الجول الموقف من شكوى الشحات بعد عقوبة الرابطة الشريعي لـ في الجول: أمير توفيق اتفق مع محمد حمدي على الانضمام للأهلي قبل بداية الموسم
أخر الأخبار
الشيبي: عدت إلى مصر من السعودية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الشحات 25 دقيقة | الكرة المصرية
بيان اعتذار من حسين الشحات 56 دقيقة | الدوري المصري
لمدة 4 مواسم.. بيراميدز يعلن ضم مصطفى فتحي بشكل نهائي ساعة | ميركاتو
باهر المحمدي يكشف لـ في الجول حقيقة فسخ تعاقده مع الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
خدمة في الجول - تعرف على أماكن تجمع جمهور الأهلي للسفر لحضور مباراة المصري 2 ساعة | الدوري المصري
المصري يعلن إصابة عبد الرحيم دغموم بقطع في الرباط الصليبي 2 ساعة | الدوري المصري
مدير منتخب مصر ينفي توصل فيتوريا لاتفاق مع أهلي جدة 2 ساعة | السعودية
خبر في الجول - رغم رغبة أهلي جدة.. بند يمنع فيتوريا من ترك منتخب مصر 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النصر طلب ضم الشناوي.. وهذه شروطنا 2 موسم استثنائي جديد.. لاعب دولي في الأهلي ربما يخوض 88 مباراة 3 طلب من مؤمن زكريا بشأن حسام عاشور بعد تتويج الأهلي بالدوري 4 الأهلي يوقع عقوبة مالية على حسين الشحات