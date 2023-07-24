المصري يعلن إصابة عبد الرحيم دغموم بقطع في الرباط الصليبي
الإثنين، 24 يوليه 2023 - 17:22
كتب : FilGoal
أعلن النادي المصري إصابة لاعبه الجزائري عبد الرحيم دغموم بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.
عبد الرحيم دغموم
النادي : المصري
وجاء ذلك بعدما تعرض اللاعب للإصابة في نهائي كأس الرابطة المصرية ضد سيراميكا كليوباترا والذي خسره الفريق البورسعيدي برباعية مقابل هدف.
ويخضع اللاعب لجراحة في الركبة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وانضم عبد الرحيم دغموم البالغ من العمر 24 عاما لصفوف المصري بداية الموسم الماضي قادما من وفاق سطيف الجزائري.
ولعب مع المصري 25 مباراة في الدوري سجل خلالها هدفين وصنع هدف.
ويلعب المصري آخر مباراة له في الموسم ضد الأهلي يوم الأربعاء المقبل.
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