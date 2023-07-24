كرة سلة - إصابة جنى الألفي بقطع في وتر أكيليس.. وتنسيق مع جامعتها في أمريكا

الإثنين، 24 يوليه 2023 - 16:53

كتب : محمد سمير

جنى الألفي - منتخب مصر تحت 19 عاما كرة سلة

تأكدت إصابة جنى الألفي قائدة منتخب مصر للشابات تحت 19 عاما بقطع في وتر أكيليس.

ويأتي ذلك خلال ختام مباريات منتخب مصر في كأس العالم تحت 19 عاما والتي أقيمت في مدريد، عندما خسر منتخب مصر أمام إيطاليا لتحديد المركزين الحادي عشر والثاني عشر.

وكشف الاتحاد المصري لكرة السلة عن مغادرة جنى الألفي ملعب المباراة بعد نهايتها وتوجهت إلى إحدى المستشفيات القريبة من الملعب في حضور ياسمين الكيلاني طبيبة المنتخب.

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وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لجنى الألفي، تأكدت إصابتها بقطع كامل في وتر أكيليس.

وأشار الاتحاد المصري إلى التنسيق بين مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المتواجد في إسبانيا رفقة المنتخب مع مدربة جامعة يوكون هاسكيز التي تلعب لها جنى الألفي.

وتم الاتفاق على سفر جنى الألفي مباشرة من إسبانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء الجراحة هناك، بدلا من عودتها إلى القاهرة ثم السفر إلى أمريكا مرة أخرى وذلك من أجل سرعة إجراء الجراحة.

وكانت جنى الألفي قد حصلت على هدافة كأس العالم تحت 19 عاما برصيد 150 نقطة.

وقدمت قائدة منتخب الشابات تحت 19 عاما أداء مميزا منذ بداية البطولة وسجلت 38 نقطة في إحدى مباريات المنتخب.

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