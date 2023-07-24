صلاح يسجل ويصنع هدفين في تعادل ليفربول الودي مع جرويتر فورث

الإثنين، 24 يوليه 2023 - 16:29

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

في مباراة ودية مثيرة تعادل ليفربول مع جرويتير فورث الألماني بأربعة أهداف لكل فريق.

المباراة شهدت تألق نجم منتخب مصر محمد صلاح الذي سجل هدفا وصنع هدفين في الشوط الثاني.

المباراة كانت هي الودية الثانية لليفربول استعدادا للموسم الجديد بعد الفوز على كارلسروهر بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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صلاح بدأ المباراة من على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الشوط الثاني بالكامل.

الشوط الأول انتهى بتقدم ليفربول بهدف عن طريق لويس دياز في الدقيقة الـ 22.

وتعادل جرويثر بعد دقيقتين من الشوط الأول قبل أن يصنع صلاح الهدف الثاني لليفربول بتمريرة رائعة نحو داروين نونيز الذي انفرد ومر من الحارس وسجل في الشباك.

وبعد 9 دقائق أضاف نونيز الهدف الثالث بعد تمريرة جديدة من صلاح.

وسجل جرويثر ثلاثة أهداف متتالية ليتقدم بالنتيجة للمرة الأولى.

وتعادل محمد صلاح لليفربول في الدقيقة الـ 89 بعد تمريرة من داروين أمام المرمى ليضع الكرة في الشباك.

وسيلعب ليفربول وديته المقبلة ضد ليستر سيتي يوم الأحد 30 يوليو المقبل.

ليفربول محمد صلاح
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