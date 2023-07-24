تقرير تونسي: 200 ألف دولار تفصل يوسف البلايلي عن العودة للترجي

الإثنين، 24 يوليه 2023 - 16:01

كتب : FilGoal

يوسف البلايلي

كشف موقع نسمة سبور التونسي عن تواجد وكيل الجزائري يوسف البلايلي في تونس خلال الفترة الحالية للتفاوض حول إمكانية الرجوع للترجي.

يوسف بلايلي

النادي : أجاكسيو

الترجي

وفقا للموقع فإن البلايلي يريد الحصول على 800 ألف دولار كراتب سنوي للانضمام للترجي فيما يريد الفريق دفع 600 ألف دولار فقط.

ولا تزال المفاوضات مستمرة خلال الفترة الحالية لمحاولة الوصول لحل يرضي الطرفين ولتقارب الآراء حول الـ 200 ألف دولار.

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صاحب الـ 31 عاما كان قد لعب في صفوف الترجي من قبل لمدة موسم في 2018/2019 وتوج مع الفريق بدوري أبطال إفريقيا.

وبعد الرحيل عن الترجي انضم البلايلي إلى أهلي جدة وقطر استاد بريست.

وكانت المحطة الأخيرة للبلايلي مع فريق أجاكسيو في الموسم الماضي وشارك في 23 مباراة وخلالهم سجل ستة أهداف وصنع 5 آخرين.

وأنهى الترجي الدوري التونسي في الموسم الماضي بالمركز الثاني المؤهل لدوري أبطال إفريقيا خلف النجم الساحلي الذي توج باللقب.

يوسف بلايلي الترجي
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