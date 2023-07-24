هاني سعيد لـ في الجول: نتفهم عقوبة الرابطة ضد الشحات ولكن سنتقدم بشكوى إلى لجنة التظلمات

الإثنين، 24 يوليه 2023 - 15:38

كتب : هاني العوضي

حسين الشحات - محمد الشيبي

الأهلي بيراميدز حسين الشحات محمد الشيبي هاني سعيد
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