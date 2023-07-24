رئيس لجنة الانضباط يكشف لـ في الجول الموقف من شكوى الشحات بعد عقوبة الرابطة

الإثنين، 24 يوليه 2023 - 15:11

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - حسين الشحات

تحدث عزت خميس رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد المصري عن موقف شكوى بيراميدز ضد حسين الشحات بعد إعلان رابطة الأندية عقوبة على اللاعب.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وأعلنت رابطة الأندية المصرية إيقاف حسين الشحات لاعب الأهلي مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه بسبب سوء السلوك خلال مواجهة بيراميدز.

وكشف عزت خميس لـ FilGoal.com: "قرار إدارة المسابقات برابطة الأندية بمعاقبة الشحات أبطل نظر لجنة الانضباط في القضية".

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وأوضح رئيس لجنة الانضباط "وذلك لأنه لا يجوز معاقبة مدان في واقعة مرتين على فعل واحد".

ودخل حسين الشحات في مشادة مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز قبل أن يعتدي عليه لاعب الأهلي.

وتابع "الأمر الثاني هو تقدم نادي بيراميدز بشكوى رسمية ضد اللاعب، وقتها ستنظر لجنة الانضباط في الشكوى وتقارنها بالحيثيات الصادرة من لجنة المسابقات برابطة الأندية".

وواصل "إذا كانت العقوبة عن نفس الفعل فلن يكون هناك تدخل من لجنة الانضباط".

واختتم رئيس لجنة الانضباط تصريحاته "إذا كانت شكوى بيراميدز عن وقائع أخرى لم تعالجها إدارة المسابقات برابطة الأندية سنبدأ التحقيق وتطبيق اللوائح والعقوبات حال ثبوت الاتهامات".

وحرص حسين الشحات على الذهاب إلى محمد الشيبي عقب المباراة للاعتذار له ومصافحته في حضور هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز.

وكان الأهلي قد أعلن توقيع غرامة مالية على حسين الشحات لاعب الفريق.

وتقدم نادي بيراميدز بشكوى ضد حسين الشحات مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة ممكنة.

وفاز بيراميدز على الأهلي بثلاثية دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة 24 للدوري المصري.

وتعد هذه الهزيمة هي الأولى للأهلي بشكل عام في مختلف البطولات المحلية هذا الموسم رفقة مدربه السويسري مارسيل كولر.

بيراميدز رفع رصيده إلى النقطة 73 في المركز الثاني، ويظل الأهلي بطل الدوري في الصدارة برصيد 82 نقطة.

ثلاثية بيراميدز سجلها محمد عبد المنعم مدافع الأهلي بالخطأ في مرماه، وفخري لاكاي ومصطفى فتحي.

وفقد الأهلي فرصة إنهاء الدوري دون هزيمة بعدما تلقى الخسارة على يد بيراميدز.

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