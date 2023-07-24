الشريعي لـ في الجول: أمير توفيق اتفق مع محمد حمدي على الانضمام للأهلي قبل بداية الموسم

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي عن محاولة الأهلي التعاقد مع محمد حمدي لاعب الفريق قبل بداية الموسم الحالي.

وأجرى FilGoal.com حوارا مع الشريعي للحديث عن كواليس نادي إنبي.

وقال الشريعي خلال الحوار: "توليت رئاسة إنبي ووجدت أن هناك لاعب يدعى زياد بوغطاس قد تم التعاقد معه من قبل الإدارة السابقة باختيار حلمي طولان ولم يشارك مع الفريق وقدم شكوى وحصل على حكم بما يقارب مليون دولار قيمة عقده بالكامل".

وواصل "تواصلت مع زياد والمحامي الخاص به أنيس بن ميم من أجل محاولة إصلاح الأمر ولكنه كان محط نفسيا بالكامل لذلك اتخذنا الإجراءات القانونية ونحاول الوصول لحلول من أجل إرضاء الطرفين".

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وتابع "أمير توفيق اتفق مع محمد حمدي قبل بداية الموسم للانتقال للأهلي ولكنني تحدثت معه وتمكنت من تمديد تعاقده قبل أربعة أشهر من أن يصحب حرا".

وأَضاف "لا يمكن أن يرحل لاعب بكل سهولة عن إنبي بعد 9 سنوات في قطاع الناشئين، يجب أن يستفيد إنبي باللاعب بعد تلك المدة الكبيرة، وأمير توفيق شاطر لأنه اتفق مع اللاعب ولكن أنا أشطر منه ونفس الأمر ينطبق على أحمد نادر حواش".

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وأنهى إنبي الدوري المصري خلال الموسم الحالي في المركز السادس.