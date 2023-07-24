ريليفو: الهلال يجهز عرضا بـ مليار يورو من أجل صفقة مبابي

الإثنين، 24 يوليه 2023 - 14:17

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

يستعد نادي الهلال السعودي لتقديم عرض هو الأضخم في تاريخ كرة القدم من أجل ضم كيليان مبابي.

وكان فابريزيو رومانو الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات قد كشف عن تقدم الهلال السعودي بعرض رسمي للتعاقد مع باريس سان جيرمان قد يصل إلى 300 مليون يورو.

وأشارت منصة ريليفو الإسبانية إلى أن صفقة مبابي إلى الهلال السعودي إن تمت ستصل إلى مليار يورو.

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وأوضحت المنصة أن الهلال اتفق مع باريس سان جيرمان على دفع 300 مليون يورو من أجل إتمام الصفقة، ومنح النادي الفرنسي الضوء الأخضر للهلال لإقناع اللاعب.

وكشف التقرير عن تجهيز الهلال لـ 700 مليون يورو كراتب لكيليان مبابي خلال تواجده في الفريق.

وأبلغ باريس سان جيرمان نجمه كيليان مبابي أنه إذا لم يجدد تعاقده أو يوافق على العروض المقدمة لرحيله في الصيف الجاري فلن يلعب مباراة واحدة الموسم المقبل حسبما كشفت صحيفة" لو باريزيان" الفرنسية.

واستبعد النادي نجمه من البعثة المسافرة إلى اليابان لخوض مجموعة من المباريات الودية استعدادا للموسم الجديد.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل في صيف 2024 وهو ما يعني إمكانية التفاوض والانتقال لأي فريق دون مقابل.

وسبق أن كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية في وقت سابق "أن موقف ناصر الخليفي لم يتغير، وإما أن يمدد مبابي تعاقده مع باريس أو يغادر هذا الصيف".

وأن نادي باريس يتمنى أن يتخذ مبابي قراره في أقرب وقت ممكن ليبدأ النادي التحرك في هذا الملف".

ويستعد باريس سان جيرمان لخوض وديات ضد النصر يوم 25 يوليو الجاري.

يعقبها ضد سيرزو أوساكا الياباني وإنتر الإيطالي وتشونبوك الكوري الجنوبي.

ويبدأ باريس سان جيرمان موسمه في الدوري الفرنسي بمواجهة لوريان.

كما سيواجه تولوز في كأس السوبر الفرنسي.

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