الهلال السعودي يرفض عرضا فرنسيا لضم مدافعه

الإثنين، 24 يوليه 2023 - 13:59

كتب : FilGoal

سعود عبد الحميد وميسي

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن إدارة الهلال رفضت عرضا رسميا تقدم به نادي كليرمون الفرنسي من أجل ضم لاعبه سعود عبد الحميد.

العرض كان لضم المدافع السعودي الدولي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

حسب التقرير، وصل العرض الفرنسي أواخر الشهر الماضي ووُجه إلى عبد الله الجربوع، المدير التنفيذي السابق.

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لكن إدارة فهد بن نافل بالرفض بشكل رسمي يوم 8 يوليو الجاري، معللة ذلك بحاجة الفريق الشديدة لعبد الحميد.

وأجرت إدارة كليرمون محاولات أخيرة، خلال الأسبوع الماضي، لكن الإدارة الهلالية، تمسكت باللاعب، كما تمسك به خورخي خيسوس، مدرب الفريق، إذ رفض رحيله.

وقال أحمد شيفير رئيس ومالك النادي الفرنسي في تصريحات لجريدة الرياضية: "نحن مهتمون بضم سعود عبد الحميد الصيف الجاري".

وأضاف "الهلال اتخذ قرارا بالاحتفاظ بسعود، ونحن نقدر ذلك، وبذلنا جهودا كبيرةً لضمه، لكن ناديه رفض الأمر".

يذكر أن كليرمون احتل المركز الثامن في الدوري الفرنسي الموسم الماضي.

سعود عبد الحميد الهلال كليرمون
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