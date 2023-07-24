رابطة الأندية تعلن إيقاف حسين الشحات مباراتين.. وغرامة 220 ألف جنيه على المصري

أعلنت رابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب وبالتنسيق مع عامر حسين المشرف على إدارة المسابقات، إيقاف حسين الشحات مباراتين وتغريم النادي المصري 220 ألف جنيه.

وكشفت رابطة الأندية عن إيقاف الشحات لاعب الأهلي مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه بسبب السلوك غير الرياضي في مباراة بيراميدز طبقا لقائمة العقوبات.

وبذلك يغيب الشحات عن مواجهتي الأهلي ضد المصري في ختام الدوري والداخلية في ثمن نهائي كأس مصر.

وكان الشحات قد دخل في مشادة مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز قبل أن يعتدي عليه عقب نهاية المباراة بين الفريقين.

وحرص حسين الشحات على الذهاب إلى محمد الشيبي عقب المباراة للاعتذار له ومصافحته في حضور هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز.

كما قررت رابطة الأندية تغريم النادي المصري بمبلغ 220 ألف جنيه لما بدر من الجماهير عقب مواجهة سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة.

وتأتي غرامة المصري بواقع 120 ألف جنيه قيمة إتلاف مدرجات استاد برج العرب وتوريد هذا المبلغ لصالح الاستاد، إلى جانب 100 ألف جنيه تسدد إلى الرابطة.

وكان الأهلي قد أعلن توقيع غرامة مالية على حسين الشحات لاعب الفريق.

وتقدم نادي بيراميدز بشكوى ضد حسين الشحات مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة ممكنة.

وفاز بيراميدز على الأهلي بثلاثية دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة 24 للدوري المصري.

وتعد هذه الهزيمة هي الأولى للأهلي بشكل عام في مختلف البطولات المحلية هذا الموسم رفقة مدربه السويسري مارسيل كولر.

بيراميدز رفع رصيده إلى النقطة 73 في المركز الثاني، ويظل الأهلي بطل الدوري في الصدارة برصيد 82 نقطة.

ثلاثية بيراميدز سجلها محمد عبد المنعم مدافع الأهلي بالخطأ في مرماه، وفخري لاكاي ومصطفى فتحي.

وفقد الأهلي فرصة إنهاء الدوري دون هزيمة بعدما تلقى الخسارة على يد بيراميدز.