رومانو: الهلال يقدم عرضا قياسيا لضم مبابي

اتخذ الهلال السعودي خطوته الرسمية الأولى من أجل إتمام التعاقد مع كيليان مبابي.

وأبلغ باريس سان جيرمان نجمه كيليان مبابي أنه إذا لم يجدد تعاقده أو يوافق على العروض المقدمة لرحيله في الصيف الجاري فلن يلعب مباراة واحدة الموسم المقبل حسبما كشفت صحيفة" لو باريزيان" الفرنسية.

واستبعد النادي نجمه من البعثة المسافرة إلى اليابان لخوض مجموعة من المباريات الودية استعدادا للموسم الجديد.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات عن تقدم الهلال السعودي بعرض رسمي للتعاقد مع باريس سان جيرمان.

وأشار رومانو إلى أن العرض قد يصل إلى 300 مليون يورو في صفقة قياسية متوقعة.

وأوضح رومانو أنه لا محادثات من جانب اللاعب حتى الآن والتفاوض بين الناديين.

ويأتي ذلك في ظل اقتناع باريس سان جيرمان بتوصل مبابي لاتفاق مع ريال مدريد.

وسبق أن صرّح ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان خلال المؤتمر الصحفي لتقديم لويس إنريكي المدير الفني الجديد: "مبابي؟ موقفي واضح جدا، لا أريد تكرار الأمر كل مرة، إذا أراد الاستمرار نريد نحن أيضا ذلك. لكن إذا جدد تعاقده".

وأضاف "لا نريد خسارة أفضل لاعب في العالم بدون مقابل، هذا مستحيل".

وأتم مشددا "نحن نادٍ فرنسي، قال إنه لا يريد الرحيل بدون مقابل، إذا غيّر رأيه اليوم لن يكون هذا خطأي، لا نريد فقدانه بدون مقابل، هو أفضل لاعب في العالم، هذا الأمر واضح للغاية".

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل في صيف 2024 وهو ما يعني إمكانية التفاوض والانتقال لأي فريق دون مقابل.

وسبق أن كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية في وقت سابق "أن موقف ناصر الخليفي لم يتغير، وإما أن يمدد مبابي تعاقده مع باريس أو يغادر هذا الصيف".

وأن نادي باريس يتمنى أن يتخذ مبابي قراره في أقرب وقت ممكن ليبدأ النادي التحرك في هذا الملف".

ويستعد باريس سان جيرمان لخوض وديات ضد النصر يوم 25 يوليو الجاري.

يعقبها ضد سيرزو أوساكا الياباني وإنتر الإيطالي وتشونبوك الكوري الجنوبي.

ويبدأ باريس سان جيرمان موسمه في الدوري الفرنسي بمواجهة لوريان.

كما سيواجه تولوز في كأس السوبر الفرنسي.