رئيس زينيت يؤكد انتقال مالكوم إلى الهلال السعودي

أكد ألكسندر ميدفيديف رئيس نادي زينيت سان بطرسبرج انتقال لاعبه البرازيلي مالكوم إلى الهلال السعودي.

وقال ميدفيديف في تصريحات لوسائل الإعلام الروسية: "لقد انتهت المفاوضات مع نادي الهلال السعودي بخصوص انتقال مالكوم بنجاح".

وأضاف "لقد تم توقيع العقود مقابل 60 مليون يورو".

وأوضح "سيتم دفع نصف المبلغ الآن. على أن نتقاضى باقي المبلغ قبل نهاية موسم 2023/24".

وسيكون اللاعب البرازيلي رابع صفقات الهلال في الميركاتو الصيفي الجاري بعد روبن نيفيز وكاليدو كوليبالي وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

وكانت صحيفة الرياضية السعودية قد ذكرت قبل أيام أن "الهلال قدم عرضا استثنائيا لشراء عقد الموهوب البرازيلي وتلقى موافقة النادي الروسي، وسيخضع اللاعب لفحص طبي الأسبوع الجاري قبل توقيع العقد النهائي".

مالكوم - 26 عاما - بدأ مسيرته بقميص كورينثيانز البرازيلي وتوج بلقب الدوري في 2015. وفي 2016 انضم لصفوف بوردو الفرنسي.

تألقه خلال موسمين مع الفريق الفرنسي وتسجيل 23 هدفا وصناعة 16 في 96 مباراة جذب إليه الأنظار.

وحسم روما صفقة انتقاله وأعلن النادي قدوم اللاعب، لكن في اليوم التالي من الصفقة حط اللاعب الرحال في مطار برشلونة للانتقال لصفوف الفريق الكتالوني مقابل 41 مليون يورو.

خلال موسم واحد بقميص البلاوجرانا سجل 4 وصنع 2 في 24 مباراة بجميع المسابقات محققا لقب الدوري الإسباني.

ورحل مالكوم صوب زينيت الروسي في صيف 2020، وخلال 106 مباراة سجل 42 هدفا وصنع 24 وحصد خلالها 9 ألقاب.

وفي صيف 2021 حصد ذهبية أولمبياد طوكيو 2020 مع منتخب البرازيلي الأولمبي للمرة الثانية في تاريخ السامبا.

وفي يونيو الماضي خاض مباراتين ضد غينيا والسنغال بقميص منتخب البرازيل الأول.

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