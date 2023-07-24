مصدر من الاتحاد لـ في الجول: تفاجئنا من انضمام الركراكي إلى الوداد رغم حجز تذكرة الطيران

تفاجأ نادي الاتحاد السكندري بانضمام المغربي حمزة الركراكي مدافع نهضة بركان إلى الوداد بعد أن كان قريبا من زعيم الثغر.

حمزة الركراكي النادي : الوداد الرياضي الاتحاد السكندري

وتواصل الاتحاد السكندري مع الركراكي خلال الأيام الماضية من أجل القدوم إلى مصر للتوقيع بشكل رسمي.

وانضم حمزة الركراكي إلى الوداد المغربي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع نهضة بركان.

وقال مصدر من الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "تفاجئنا من عدم وصول المغربي حمزة الركراكي إلى مصر لإتمام التعاقد مع الاتحاد مثلما تم الاتفاق وتوفير تذكرة طيران له".

وكشف "تذكرة الطيران كانت متوفرة للاعب منذ أسبوع وهو تواصل معنا ورحب بالانضمام إلينا ولكن ذهب مدير شئون اللاعبين إلى المطار لاستقباله وتفاجئنا بعدم وصوله اليوم مثلما كان الاتفاق".

وتابع "ما علمناه أن اللاعب تلقى عرضا من الوداد لذلك أتم الاتفاق مع الفريق المغربي".

وأضاف "الاتفاق بيننا كان أن يصل حمزة الركراكي إلى مصر صباح اليوم الإثنين لإتمام التعاقد ثم العودة إلى المغرب يوم 7 أغسطس لجمع متعلقاته قبل الانضمام لصفوف الفريق".

واختتم مصدر الاتحاد السكندري تصريحاته "اللاعب استلم التأشيرة الخاصة به وحجزنا تذكرة الطيران كما كان الاتفاق ولكنه خالف ذلك وتفاجئنا بانضمامه إلى الوداد".

المدافع البالغ 26 عاما انتهى تعاقده مع الفريق المغربي بنهاية الموسم المنقضي وتوج بلقب كأس العرش المغربي على حساب الرجاء.

وتوج الركراكي بـ 6 ألقاب مختلفة بقميص نهضة بركان منها 3 قارية بواقع 2 كونفدرالية ولقب لكأس السوبر الإفريقي.

وخاض المغربي 27 مباراة الموسم الماضي في جميع المسابقات وسجل هدفا وصنع آخر.

ويستطيع حمزة شغل مركز لاعب الوسط المدافع أيضا.

ويواصل الوداد تدعيماته للموسم الجديد بصفقة سادسة بعد إتمام التعاقد مع الركراكي.

وتعاقد الوداد مع الثنائي الجزائري إلياس شتي وزكريا دراوي بالإضافة لكل من كريم آيت محمد وأسامة محروس ومنتصر لحتيمي معارا من طرابزون سبور وأخيرا مهدي مفتاح حارس المرمى.