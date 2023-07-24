قائد المغرب ينضم للسد القطري

أعلن نادي السد القطري يوم الاثنين ضم المغربي رومان سايس.

وأفاد النادي في بيان: "المغربي رومان سايس سداوي لمدة موسمين بداية من موسم 2023-2024".

سيرتدي سايس القميص رقم 29.

رســـــــــميا 🚨🚨 السد القطري يعلن تعاقده مع المغربي رومان سايس لمدة موسمين ✍️✅ pic.twitter.com/0u8znDy5UP — FilGoal (@FilGoal) July 24, 2023

طوال هذا الصيف، حظى رومان باهتمام العديد من الأندية الفرنسية مثل لانس وليل .

وكان عقد سايس مع بشكتاش يمتد حتى نهاية الموسم المقبل.

صحيفة "المنتخب" المغربية، ذكرت في وقت سابق أن سايس على بعد خطوة واحدة من الانتقال لصفوف مارسيليا.

وأوضحت التقارير أن موافقة الإسباني مارسيلينيو مدرب مارسيليا الجديد هي الخطوة الأخيرة لإتمام الصفقة.

وأشارت إلى أن بيشكتاش طلب الحصول على 4 ملايين يورو فيما يرغب مارسيليا في دفع 2.5 مليون يورو لضم اللاعب.

وانضم سايس لصفوف بيشكتاش بداية الموسم الماضي قادما من ولفرهامبتون.

وخاض صاحب الـ 33 عاما 26 مباراة مع الفريق التركي في الموسم وسجل هدفا وحيدا وصنع هدفين.

وحقق سايس إنجازا تاريخيا مع منتخب المغرب الذي احتل المركز الرابع في منافسات كأس العالم 2022 بقطر.

سايس قاد منتخب المغرب ليصبح أول منتخب إفريقي وعربي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم عبر التاريخ.

وثالث منتخب يتأهل لنصف نهائي المونديال من خارج قارتي أمريكا الجنوبية وأوروبا بعد أمريكا (1930) وكوريا الجنوبية (2002).